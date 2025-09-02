Φοντέκιο: «Έχω απομονωθεί, μιλάω μόνο με τη γυναίκα μου και τον αδερφό μου»

Ο Σιμόνε Φοντέκιο είναι με διαφορά ο πιο ποιοτικός παίκτης της Ιταλίας στο φετινό Eurobasket.

Ο ηγέτης της Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο, δεν ξεκίνησε καλά το Eurobasket, ωστόσο σταδιακά άρχισε να ανεβάζει στροφές για να έρθει το ξέσπασμα κόντρα στη Βοσνία με 39 πόντους!

Ο Ιταλός φόργουορντ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τις τελευταίες μέρες έχει απομονωθεί και μιλάει στη γυναίκα του και τον αδερφό του.

«Έχω απομονωθεί. Αυτές τις μέρες, έχω μιλήσει μόνο με τη γυναίκα μου και τον αδερφό μου, οι οποίοι με έχουν στηρίξει και μάλιστα με έχουν ανεχτεί. Όλα περνούν από το μυαλό σου, μερικές φορές διστάζεις, αλλά μετά θυμάσαι όλες τις δυσκολίες που έχεις περάσει.

Αυτή είναι η βάση της εμπιστοσύνης. Η οποία δεν πρέπει ποτέ να χαθεί. Δεν ανησυχούσα μήπως δεν σκοράρω, αλλά μήπως κερδίσω και γίνω χρήσιμος.

Προσπαθώ πάντα να κρατάω τη μνήμη μου πολύ σύντομη και να μην σκέφτομαι τα λάθη της προηγούμενης φάσης. Με τη Βοσνία, σκεφτόμουν απλώς, “Ας κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι”», δήλωσε ο Σιμόνε Φοντέκιο, ο οποίος καλείται να οδηγήσει την Ιταλία στη νίκη στο αποψινό (2/9/2025, 21:30) ντέρμπι με την Ισπανία για να εξασφαλίσει στην ομάδα του την πρόκριση στους “16”.