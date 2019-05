Formula 1: Κάνει… πλάκα η Mercedes! Πρώτος ο Χάμιλτον, δεύτερος ο Μπότας

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 πανηγύρισε την 76η νίκη της καριέρας του και τρίτη της εφετινής σεζόν, ξεπερνώντας στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών τον «ομόσταυλό» του Βάλτερι Μπότας, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάμιλτον πήρε έναν επιπλέον βαθμό, για τον ταχύτερο γύρο. Ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull κατέκτησε την τρίτη θέση.

Ακολούθησαν οι δύο κάκιστες και πάλι Ferrari, με τον 4ο Φέτελ να «νικάει» τον 5ο Λεκλέρκ. Γκασλί, Μάγκνουνσεν, Κβίατ και Γκροζιάν συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη δεκάδα.

H Mercedes μοιάζει να μην έχει αντίπαλο στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Το πέμπτο σερί «1-2» μαρτυρά την ανωτερότητα της, με τους δύο οδηγούς της, Χάμιλτον και Μπότας, να αναμένεται να δώσουν σκληρή μάχη για το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο.

Ο Χάμιλτον είναι, φυσικά, το φαβορί, δείχνοντας αποφασισμένος να πανηγυρίσει τον έκτο τίτλο του.

Confirmation of another 1-2 for @MercedesAMGF1

That's five in a row, tying the all-time record for consecutive 1-2 finishes 👏#F1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/ceP72v8LlR

