Φώτης Ιωαννίδης: Η Φιορεντίνα και το νέο «σενάριο» με την Λιντς για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού

Ο Φώτης Ιωαννίδης παραμένει σε μετεγγραφικά δημοσιεύματα, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει στραμμένη την προσοχή του στα προκριματικά του Europa League.

Σημερινό (14.08.2025) δημοσίευμα της “Corriere Dello sport” αναφέρει ότι η Φιορεντίνα δεν έχει εγκαταλείψει τη μάχη για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδης και θα επιδιώξει να τον αποκτήσει έστω και με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι.

Όπως πάντως αναφέρεται, αυτή δεν είναι η μοναδική επιλογή της Φιορεντίνα για την επίθεση, αφού φέρεται να ενδιαφέρεται ακόμα για τον Ρομπέρτο Πίκολι της Κάλιαρι. Ωστόσο, το ποσό που απαιτείται για τη συγκεκριμένη μεταγραφή αγγίζει τα 30εκ και είναι απαγορευτικό για τους βιόλα.

Την ίδια στιγμή, από το BBC μια νέα ομάδα που φέρεται να θέλει τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο λόγος για τη νεοφώτιστη στην Premier League, Λιντς Γιουνάιτεντ!

Η Λιντς απέκτησε τον Κάλβερτ-Λιούιν, αλλά οι Άγγλοι γράφουν ότι ο τεχνικός της ομάδας Ντάνιελ Φάρκε επιθυμεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιθετική γραμμή της ομάδας και ψάχνει ακόμη έναν στράικερ, με τον Έλληνα φορ του Παναθηναϊκού να είναι ψηλά στη λίστα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το έγκυρο αγγλικό μέσο, ο Ιωαννίδης είναι υποψήφιος μαζί με τον Ντάνιελ Σάρτζεντ της Νόριτς, αφού ο Πάτρικ Μπάμφορντ, δεν υπολογίζεται και ο Ματέο Ζόσεφ έχει δοθεί δανεικός στη Μαγιόρκα.