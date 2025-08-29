Φώτης Ιωαννίδης: Το video με το συγκινητικό «αντίο» στους οπαδούς μετά το Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός

Ο Φώτης Ιωαννίδης αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πριν τη μετεγγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και το “αντίο” του στους οπαδούς του “τριφυλλιού” στην έδρα της Σάμσουνσπορ, ξεχωρίζει στην παρακάμερα του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρόκριση στη League Phase του Europa League μέσα στην έδρα της Σάμσουνσπορ και ο Φώτης Ιωαννίδης έκλεισε με ιδανικό τρόπο την -πρώτη- παρουσία του στην ομάδα.

Με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα έτσι, γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που ταξίδεψε στη Σαμψούντα και η παρακάμερα του PAO TV κατέγραψε τις συγκινητικές στιγμές.