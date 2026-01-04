Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Απίθανη ισοπαλία με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, ο Ριντ με κεραυνό «ξέρανε» την ομάδα του Σλοτ

Η Λίβερπουλ βρέθηκε ένα βήμα από τη νίκη αφού στις καθυστερήσεις πήρε προβάδισμα κόντρα στη Φούλαμ με τον Χάκπο, όμως ο Ριντ με ένα αδιανόητο σουτ έκανε το 2-2, όπου ήταν το τελικό σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες στο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Γουίλσον είχε δώσει το προβάδισμα στο σκορ στη Φούλαμ από το 17′, μέχρι το 57′ που ο Βιρτζ σκόραρε για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Χάκπο με κοντινή προβολή στο 90+4 ολοκλήρωσε την ανατροπή για τη Λίβερπουλ, όμως στο 90+7 ο Ριντ δοκίμασε έναν κεραυνό έξω από την περιοχή του Άλισον που κατέληξε στο παράθυρο της εστίας του Βραζιλιάνου, ο οποίος ήταν αδύνατο να απομακρύνει την μπάλα.

Η Λίβερπουλ παραμένει στην 4η θέση της Premier League και έχασε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τους από πάνω. Η Φούλαμ είναι στην 11η θέση με 28 βαθμούς.

Έβερτον – Μπρέντφορντ 2-4

Ο Τιάγκο άνοιξε το σκορ για την Μπρέντφορντ στο 11′ και οι δύο ομάδες πήγαν με το 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων στα αποδυτήρια. Στο 50′ και στο 51′ οι Κόλινς και Τιάγκο πέτυχαν δύο γκολ για την Μπρέντφορντ και ουσιαστικά τελείωσαν από νωρίς το παιχνίδι.

Ο Μπέτο μείωσε στο σκορ στο 66′, όμως δεν έφτανε για να δώσει ώθηση στην ομάδα του. Ο Τιάγκο έκανε χατ τρικ στο 88′ και ο Μπάρι στο 90+1 «διαμόρφωσε το τελικό 2-4. Οι νικητές ανέβηκαν στην 7η θέση με 30 βαθμούς, ενώ η Έβερτον έπεσε 12η με 28 βαθμούς.

Νιουκάστλ – Κρίσταλ Πάλας 2-0

Η Νιουκάστλ πήρε τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο χάρη στα γκολ του Μπρούνο Γκιμαράες στο 71′ και του Τιό στοπ 78′ με κοντινή προβολή. Η Κρίσταλ δεν μπόρεσε να βρει κάποιο τέρμα που θα την έβαζε στο παιχνίδι και οι «καρακάξες» πήραν τρεις σημαντικούς βαθμούς που τους ανέβασαν στην 9η θέση με 29 βαθμούς. Η Πάλας είναι 14η με 27 βαθμούς.

Τότεναμ – Σάντερλαντ 1-1

Η Σάντερλαντ ανάγκασε σε ακόμα μία απώλεια βαθμών την ομάδα του Τόμας Φρανκ. Η Τότεναμ προηγήθηκε με τον Ντέιβις στο 30′, όμως ο Μπρόμπεϊ στο 80′ ισοφάρισε σε 1-1 και έδωσε ένα βαθμό στην ομάδα του. Η Τότεναμ είναι στην 13η θέση με 27 βαθμούς, ενώ η Σάντερλαντ είναι 8η με 30 βαθμούς.