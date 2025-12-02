Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: Ψυχοβγαλτική νίκη για τους «πολίτες» στην Premier League παρά τα πέντε γκολ

Το έκανε με τη… ψυχή στο στόμα, αλλά η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε με 5-4 από την έδρα της Φούλαμ και βρέθηκε στο -2 από την πρωτοπόρο της Premier League, Άρσεναλ, που έχει ένα ματς λιγότερο.

Το ματς ήταν μια ποδοσφαιρική παράσταση, με τρομερό ρυθμό και… ατελείωτες φάσεις, στις δυο εστίες. Στο 6’ ο Χάαλαντ πλάσαρε στο δοκάρι όμως στο 17′ εκμεταλεύτηκε τη σέντρα του Ντοκού και με άψογο τελείωμα έκανε το 0-1, γράφοντας ιστορία στην Premier League.

Στο 27’ ο Ράιντερς έφυγε μόνος με τον Λένο και τον πλάσαρε για το 0-2 ενώ στο 44’ ο Φόντεν έκανε το 0-3 με φοβερό σουτ. Στο 45+1’ ο Γουίλσον σέντραρε από δεξιά και ο Σμιθ Ρόου με πανέμορφη κεφαλιά ψαράκι έγραψε το 1-3. Στο δεύτερο ημίχρονο, η “βροχή” των γκολ συνεχίστηκε.

Μόλις στο 48′ ο Φόντεν έκανε το 1-4 ενώ στο 54’ ο Ντοκού έκλεψε έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ από αριστερά έγραψε το 1-5! Η Φούλαμ δεν το έβαλε κάτω και λίγο έλειψε να πετύχει κάτι απίστευτο.

Στο 56′ ο Ιγουόμπι με πανέμορφο σουτ έξω από την περιοχή μείωσε σε 2-5. Στο 70′ η κεφαλιά του Χάαλαντ τράνταξε το δοκάρι και στο 72’ ο Τσουκβουέζε με σουτ από το πέναλτι έγραψε το 3-5.

Η Φούλαμ συνέχισε την προσπάθειά της και στο 78’ -μετά από κόρνερ και διώξιμο του Ντοναρούμα- ο Τσουκβουέζε με σουτ έκανε το 4-5. Στο 90+4′ ο Άντερσεν έσωσε στη γραμμή μετά από προσπάθεια του Γκβάρντιολ, ο οποίος στο 90+8′ έσωσε μετά από σουτ του Κέβιν.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 14ης αγωνιστικής

Μπόρνμουθ-Έβερτον 0-1

(78′ Γκρίλις)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5

(45’+2’ Σμιθ –Ρόου, 57’ Ιγουόμπι, 72’, 78’ Τσικουέζε – 17’ Χάαλαντ, 37’ Ρέιντερς, 44’, 48’ Φόντεν, 54’ αυτ. Μπεργκ)