Φουρνιέ για Ρεάλ: «Για κάποιο λόγο έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague με φόντο την κορυφή της κανονικής περιόδου και ο Εβάν Φουρνιέ λίγες ώρες πριν από το σπουδαίο παιχνίδι μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα των Πειραιωτών για τον αγώνα και όχι μόνο.

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη Ρεάλ Μαδρίτης και στάθηκε στα σημεία που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός για να φτάσει σε ακόμα μία μεγάλη νίκη.

Όσα δήλωσε ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού

Αρχικά, τι σκέψεις κάνεις όταν βλέπεις τη φετινή Ρεάλ Μαδρίτης;

«Είναι μια ομάδα που για κάποιο λόγο έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, αν και είναι πολύ ψηλά στην κατάταξη. Είναι πολύ επικίνδυνη και έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, τον Don Sergio. Είναι πολύ πειθαρχημένη, πολύ σκληρή και θα είναι ένα τεράστιο παιχνίδι αύριο».

Τι πρέπει να προσέξετε για να πάρετε τη νίκη αύριο;

«Πρέπει να εκφράσουμε το physicality μας, να προστατεύσουμε την ρακέτα μας και να ετοιμαστούμε για την δυναμική τους άμυνα».

Σε είδαμε χθες να είσαι πολύ χαρούμενος για την απόδοση του Νετζήπογλου κόντρα στην Μύκονο. Πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα ένας παίκτης από την άκρη του πάγκου να μπαίνει και να είναι τόσο έτοιμος;

«Ήταν τόσο ανεβαστικό να τον βλέπεις. Γίνεται συνέχεια όλο και καλύτερος. Προφανώς, ερχόμενος από την ΑΕΚ ήταν μια δύσκολη προσαρμογή για αυτόν. Το παιδί αυτό δουλεύει συνέχεια, κάνει πολύ έντονες προπονήσεις και είναι πάντα πρόθυμος να μάθει νέα πράγματα και είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύεται αυτή η προσπάθεια. Είμαι πολύ χαρούμενος που έλαβε την ευκαιρία να το δείξει».

Τι μήνυμα θες να στείλεις στους φιλάθλους μας; Το ΣΕΦ είναι sold-out εδώ και μερικές εβδομάδες για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

«Προφανώς δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Ήδη ξέρω τι θα γίνεται εδώ αύριο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το ματς, έχουν απομείνει μόλις δύο παιχνίδια στο σπίτι μας και τους περιμένουμε δίπλα μας».