Φουρνιέ: «Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ενώνονται και υποστηρίζουν την Εθνική στα τουρνουά της FIBA;»

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού εξέφρασε μία απορία
Ο Φουρνιέ
Ο Φουρνιέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Εβάν Φουρνιέ παρακολούθησε το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ, λίγες μέρες πριν την έναρξη του Eurobasket 2025.

Ο Εβάν Φουρνιέ εξέφρασε μια απορία, παρακολουθώντας εξ αποστάσεως το φιλικό της Ελλάδας με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το Eurobasket 2025.

“Σοβαρή ερώτηση. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ενώνονται και υποστηρίζουν την Εθνική στα τουρνουά της FIBA;”, έγραψε στο X ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού, με τα σχόλια να πέφτουν… βροχή.

Το φιλικό παρακολούθησε και ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λέσορ, μόνο που ο Γάλλος ψηλός είδε το παιχνίδι από τις κερκίδες του ΟΑΚΑ.

