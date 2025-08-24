Φουρνιέ: «Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ενώνονται και υποστηρίζουν την Εθνική στα τουρνουά της FIBA;»

Ο Εβάν Φουρνιέ παρακολούθησε το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ, λίγες μέρες πριν την έναρξη του Eurobasket 2025.

“Σοβαρή ερώτηση. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ενώνονται και υποστηρίζουν την Εθνική στα τουρνουά της FIBA;”, έγραψε στο X ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού, με τα σχόλια να πέφτουν… βροχή.

Serious question. Do Pana and Oly fans come together and support the national team during Fiba tournaments? — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 24, 2025

Το φιλικό παρακολούθησε και ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λέσορ, μόνο που ο Γάλλος ψηλός είδε το παιχνίδι από τις κερκίδες του ΟΑΚΑ.