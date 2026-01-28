Φουρνιέ στους οπαδούς του Ολυμπιακού ενόψει Μπαρτσελόνα: «Χρειαζόμαστε να ταρακουνήσετε το ΣΕΦ»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague (29/01/26, 21:15) και ο Εβάν Φουρνιέ μέσω των social media έδωσε το σύνθημα στους φιλάθλους.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα έχει ανακοινωθεί ότι είναι sold out, κάτι που σημαίνει ότι το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο και ο Φουρνιέ αναμένει «καυτή» ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους της ομάδας.

«Σας χρειαζόμαστε για να ταρακουνήσετε το ΣΕΦ για τα καλά αύριο», έγραψε ο Γάλλος σταρ των ερυθρολεύκων στο X.

Ο Ολυμπιακός είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 15-8 και η Μπαρτσελόνα είναι στην τρίτη θέση με μία νίκη περισσότερη, αλλά και ένα παιχνίδι παραπάνω.