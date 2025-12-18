Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή»

Ο Εβάν Φουρνιέ παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός περνάει μία δύσκολη περίοδο και ότι άπαντες καλούνται να αλλάξουν πρόσωπο, ώστε οι Πειραιώτες να επιστρέψουν στον δρόμο των επιτυχιών.

Μιλώντας στη Media Day του Ολυμπιακού ενόψει της αυριανής (19/12, 21:15) εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τη Βιλερμπάν, ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ομάδας, ζητώντας τη στήριξή του.

Όσα δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ

Έχεις παρακολουθήσει την Βιλερμπάν φέτος; Ποιες οι σκέψεις σου για αυτήν;

«Έχω δει τον αγώνα της κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και αυτό που πιστεύω είναι ότι παίζουν πολύ καλύτερα από αυτό που λέει το ρεκόρ τους. Είναι πολύ αθλητικοί και έχουν ταλέντο, αλλά για να είμαι ειλικρινής έχει να κάνει με εμάς και το πώς θα παίξουμε. Δεν έχει σημασία με ποιον παίζουμε, αλλά το πώς παίζουμε».

Τι πρέπει να βελτιώσετε σχετικά με τον αγώνα με την Βαλένθια;

«Ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι παίξαμε άσχημα, αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να φτιάχνουμε καλές συνήθειες στην άμυνα και να μοιράζουμε την μπάλα στην επίθεση. Και φυσικά να κερδίσουμε».

Θες να στείλεις κάποιο μήνυμα στους φιλάθλους μας;

«Να συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο τώρα και υπάρχουν λόγοι να είναι δυσαρεστημένοι αλλά το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή. Θα γίνουμε καλύτεροι πολύ σύντομα!».