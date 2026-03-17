Φουρνιέ: «Ζητώ συγγνώμη, στα court seats θα υπάρχουν πάντα μ@@@@ες»

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ πετυχαίνοντας 36 πόντους και σε δηλώσεις του στο Sport24 αναφέρθηκε στο περιστατικό της Γλυφάδας.

Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο ο Φουρνιέ είχε ένα επεισόδιο με έναν φίλο των κυανέρυθρων που καθόταν στα court seats του κλειστού της Γλυφάδας και στις δηλώσεις του ζήτησε συγγνώμη για την αντίδρασή του.

Τα λόγια του Γάλλου παίκτη του Ολυμπιακού

«Μετανιώνω γιατί απογοήτευσα την ομάδα μου. Έχω βρεθεί σε πολλά παιχνίδια στην καριέρα μου, που ο κόσμος στα court seats μιλάει. Πάντα θα υπάρχουν ηλίθιοι και μ@@@@@ς, αλλά η αλήθεια είναι ότι έφυγα από το παιχνίδι, δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα μου και τον προπονητή. Ζήτησα συγγνώμη από τον Μπαρτζώκα.

Γι’ αυτούς τους λόγους το μετανιώνω, αλλά από την άλλη κάποιες φορές πρέπει να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Κάποιοι άνθρωποι στα court seats έχουν κακή συμπεριφορά, που δεν θα πρέπει να υπάρχει στον αθλητισμό».