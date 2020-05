Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν σταματάει να “ρίχνει” ατάκες ακόμη και στη διακοπή των πρωταθλημάτων, καθώς τόνισε ότι ήταν μεθυσμένος, όταν τον ρώτησαν για τον τίτλο που κατέκτησε με την Μπορούσια Ντόρτμουντ το 2012 στη Γερμανία.

Ο Κλοπ φιλοξενήθηκε σε live της γερμανικής ομάδας και κλήθηκε να σχολιάσει τα δύο πρωταθλήματα που κατέκτησε με την Ντόρτμουντ, αποκαλύπτοντας ότι είχε γίνει… σκνίπα μετά τη δεύτερη κατάκτηση της Μπουντεσλίγκα.

«Το 2011 ήμουν πολύ μεθυσμένος αλλά ήμουν καλά. Το 2012 δεν θυμάμαι τίποτα. Μπορείτε να δείτε το τι προκαλεί στους ανθρώπους το αλκοόλ. Μην πίνετε. Θα μπορείτε να θυμάστε τα όμορφα πράγματα από τη ζωή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ πια.

