Αθλητικά

Φοβερή ανάρτηση Λεσόρ: «Μου λείπει πολύ το γ@@@»

Θηρίο στο κλουβί του είναι ο Γάλλος σέντερ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ματίας Λεσόρ δεν αντέχει άλλο να βλέπει τα παιχνίδια από την κερκίδα και την τηλεόραση. Θέλει να επιστρέψει άμεσα στη δράση και να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, ο Ματίας Λεσόρ έκανε μία τρομερή ανάρτηση στο Twitter.

Ο Γάλλος σέντερ παρακολούθησε τον αγώνα της ομάδας του, με τον ίδιο να μην κρύβει την επιθυμία του να επιστρέψει στο παρκέ

“Μου λείπει πολύ το γ@@@@”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ματίας Λεσόρ στο Twitter.

