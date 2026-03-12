Φοβερό μήνυμα από τον γιο του Ματίας Λεσόρ: «Προσοχή, ο μπαμπάς μου επέστρεψε»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-88 της Ζαλγκίρις στην 31η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και τον γιο του να “κλέβει” την παράσταση.

Ο Ματίας Λεσόρ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και βοήθησε την ομάδα του να βάλει τέλος στο σερί τεσσάρων ηττών, πανηγυρίζοντας το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Ο γιος του είχε έτσι κάθε λόγο να χαίρεται στην κερκίδα, όπου εμφανίστηκε με ένα χαρτόνι που έγραφε “προσοχή, ο μπαμπάς μου επέστρεψε στο παρκέ”. Ο ίδιος ο Λεσόρ δε, αφιέρωσε τη νίκη και την επιστροφή του στην οικογένειά του.

Οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ

«Νιώθω κουρασμένος (σ.σ. γέλια). Είμαι χαρούμενος για τη νίκη, ήταν το πιο σημαντικό ματς, πρέπει να ξεκινήσουμε να παίρνουμε νίκες και ήταν μια καλή αρχή αυτή σήμερα.

Προσπάθησα να ακολουθήσω τη ρουτίνα μου, ότι έκανα και πριν τον τραυματισμό μου. Ήθελα να φρεσκάρω το κορμί μου, να το ηρεμήσω. Ήθελα να είμαι κομμάτι της νίκης, δεν προσπάθησα να κάνω τον ήρωα, αλλά να βοηθήσω πραγματικά την ομάδα μου να πάρει τη νίκη.

Για την οικογένειά του: «Χωρίς αυτούς δε θα μπορούσα να κάνω τίποτα, ήταν πάντα δίπλα μου. Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο».

Για τον κόσμο: «Εχω πάρει μηνύματα από όλο τον κόσμο, τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν πάντα δίπλα μου και ήταν εδώ ξανά σήμερα και το καλωσόρισμά τους δε θα το ξεχάσω ποτέ».