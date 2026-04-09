Φοβερός Τζον Πουλακίδας: Τριπλό ρεκόρ καριέρας και πρώτος σκόρερ των Μάβερικς κόντρα στους Σανς

Την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του στο NBA πραγματοποίησε ο Τζον Πουλακίδας στην ήττα των Μάβερικς με 112-107 από τους Σανς.

Ο Τζον Πουλακίδας αγωνίζεται στους Μάβερικς με “two way” συμβόλαιο από τον Μάρτιο και δείχνει στην ομάδα του Ντάλας ότι αξίζει μία εγγυημένη θέση στο ρόστερ της στο NBA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ομογενής γκαρντ έκανε εμφάνιση καριέρας κόντρα στους Σανς, όντας ο πρώτος σκόρερ των Μάβερικς με 23 πόντους, επίδοση που αποτελεί προσωπικό ρεκόρ στο ΝΒΑ καθώς το προηγούμενο ήταν μόλις 11 πόντοι σε παιχνίδι κόντρα στους Μπακς.

Είχε 5/8 τρίποντα και έπαιξε 29 λεπτά, επίσης επιδόσεις ρεκόρ στη σύντομη καριέρα του στο ΝΒΑ.

Ο Τζον Πουλακίδας ήρθε από τον πάγκο και είχε 8/12 σουτ, 2/2 βολές, ένα ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα μπλοκ χωρίς λάθος στα 29 λεπτά συμμετοχής του.