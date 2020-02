Η ασφάλεια στην Κίνα είναι πλέον “ασφυκτική” στο ζήτημα του κορονοϊού που έχει “χτυπήσει” εκατοντάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα και αφορά ακόμη και θρυλικές προσωπικότητες, όπως ο Γιάο Μινγκ.

Ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του κινεζικού μπάσκετ και πρώην NBAer “έφαγε” άκυρο στην προσπάθειά του να μπει σε ένα επιχειρηματικό πάρκο στη χώρα, με τον θυρωρό να μην του επιτρέπει στην είσοδο. Κι αυτό παρότι είναι αδύνατο να μην τον αναγνωρίσεις, καθώς με ύψος 2 μέτρα και 30 εκατοστά, ξεχωρίζει παντού.

Yao Ming is denied entry into an office park in Beijing by the security guard, who is likely to have recognized him through his size. Due to the concern of Covid-19, many residential communities and office parks in China are under lockdown management to restrict entry. pic.twitter.com/znlYQutYQS