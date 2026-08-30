Αθλητικά

Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης 4-1: Επιβλητική εμφάνιση στην πρεμιέρα της Bundesliga από την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Conference League

«Καυτός» Σουζούκι πέτυχε τρία γκολ για την ομάδα του
Ο Σουζούκι
Ο Σουζούκι πανηγυρίζει για τη Φράιμπουργκ / Credit line: ČTK / imago sportfotodienst / Eibner-Pressefoto
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Η Φράιμπουργκ ήταν εξαιρετική στην πρεμιέρα της στην Bundesliga, με τον Γιούιτο Σουζούκι να πετυχαίνει χατ-τρικ και να την οδηγεί στη νίκη με 4-1 επί της Βέρντερ Βρέμης.

O Γιούιτο Σουζούκι άνοιξε το σκορ για τη Φράιμπουργκ στο 29′ και ο Ιγκόρ Ματάνοβιτς “καθάρισε” το ματς πριν το ημίχρονο, αλλά ο Ιάπωνας επιθετικός συνέχισε με δύο ακόμη τέρματα στο δεύτερο μέρος, πριν πετύχει το γκολ της τιμής ο Στάλμαχ για τη Βέρντερ Βρέμης στην πρώτη αγωνιστική της Bundesliga.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League έδειξε έτσι σε εξαιρετική κατάσταση στο ξεκίνημα της σεζόν και “καυτή” επιθετικά, με τον Σουζούκι να ανοίγει… λογαριασμό με εντυπωσιακό τρόπο στην Bundesliga.

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Αθλητικά
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