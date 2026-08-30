Τζέικομπ Νίστρουπ: «Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να ανταγωνιστεί σε τρεις διοργανώσεις»

Ο Παναθηναϊκός παίξει εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό τη Δευτέρα (31.08.2026, 19:30, Newsit.gr), στην δική του πρεμιέρα για τη φετινή Super League. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ δίνει με.. καθυστέρηση το πρώτο της ματς στο πρωτάθλημα, αφού πήρε αναβολή ο αγώνας της με την Κηφισιά, λόγω της συμμετοχής της στα πλέι οφ του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στη Nova και αναφέρθηκε στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Super League, αλλά και στην ετοιμότητα του ρόστερ της ομάδας. <σχολιάζοντας το ενδεχόμενο κούρασης των παικτών του, ο Δανός προπονητής τόνισε ότι οι “πράσινοι” έχουν “χτιστεί” για να παίξουν σε τρεις διοργανώσεις, αναφέροντας παράλληλα ότι η ομάδα του πρέπει να βελτιώσει ακόμα πολλά.

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Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε…

Για την κούραση μετά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις: “Δεν ανησυχώ για την κούραση. Είχαμε τέσσερις μέρες και τέσσερις νύχτες μέχρι το παιχνίδι της Δευτέρας και διαθέτουμε πολλούς καλούς παίκτες, οπότε αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα. Αυτή η ομάδα έχει χτιστεί για να ανταγωνιστεί σε τρεις διοργανώσεις, το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και την Ευρώπη. Εκεί θέλουμε να βρισκόμαστε, οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία”.

Για το ματς με τον Λεβαδειακό: “Σε κάθε παιχνίδι στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να βρίσκουμε την ποιότητά μας. Το βασικό για εμάς είναι να βελτιωθούμε ως ομάδα. Στους μέχρι στιγμής αγώνες είχαμε περιόδους που παίξαμε καλά και άλλες που ήμασταν πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε. Ο Λεβαδειακός έχει αλλάξει πολλούς παίκτες, όμως έκανε πολύ δυνατή σεζόν πέρυσι και θα πάμε εκεί με σεβασμό. Πρέπει ωστόσο να μείνουμε συγκεντρωμένοι στον εαυτό μας, στη δουλειά μας και την απόδοσή μας, ώστε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς”.

Για το πότε η ομάδα θα είναι έτοιμη: “Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά. Είναι δύσκολο για εμένα να πω πότε όλα θα είναι τέλεια, το έχω πει από την πρώτη μέρα. Στις δύο προηγούμενες ομάδες που εργάστηκα ίσως είχαμε πάει λίγο πιο γρήγορα, ωστόσο εκεί είχαμε τις αντικαταστάσεις που ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε εδώ, ιδιαίτερα τις τελευταίες 6-8 εβδομάδες. Έχουν γίνει μικρά βήματα σε κάποιες κατευθύνσεις, ωστόσο θέλουμε μεγαλύτερες περιόδους καλού ποδοσφαίρου, που νιώθουμε ότι έχουμε το πάνω χέρι στα παιχνίδια. Παρόλα αυτά, δεν θα αλλάζαμε την πρόκριση στην Ευρώπη με τίποτα άλλο και αυτό κρατάμε από τις τελευταίες εβδομάδες”.