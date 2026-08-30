Αθλητικά

Ο Γιάννης Αλαφούζος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, τα είπε με Νίστρουπ και Κοτσόλη

Στο “Γ. Καλαφάτης” βρέθηκε ο ισχυρός άνδρας της “πράσινης” ΠΑΕ
ΦΩΤΟ Eurolegaue
ΦΩΤΟ Eurolegaue
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Δευτέρα (31.08.2026, 19:30, Newsit.gr) τον Λεβαδειακό, στην δική του πρεμιέρα για τη φετινή Super League. Ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής (30.08.2026) στο Κορωπί και παρακολούθησε από κοντά την τελευταία προπόνηση του “τριφυλλιού”.

Ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού, συνοδευόμενος από τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, έχοντας την ευκαιρία να πάρει εικόνα από την προετοιμασία των “πράσινων”.

Μάλιστα, πριν από την έναρξη της προπόνησης, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού είχε ξεχωριστές συναντήσεις τόσο με τον προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ, όσο και με τον Στέφανο Κοτσόλη.

Στις συζητήσεις τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που αφορούν τον σύλλογο και την αγωνιστική του πορεία, μετά και την πρόκρισή του στη League Phase του Conference League.

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