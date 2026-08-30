Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με Λούζα και Κάνγκουα η αποστολή του «τριφυλλιού» για το ματς με το Λεβαδειακό

Οι πράσινοι θα ψάξουν την πρώτη τους νίκη στην πρεμιέρα τους στην Super League
Ο Λούζα
Ο Λούζα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ paofc.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί εκτός έδρας με το Λεβαδειακό (31/08/26, 19:30) για την 2η αγωνιστική της Super League και στην αποστολή θα βρίσκονται για πρώτη φορά οι Κάνγκουα και Λούζα.

Μετά την αναβολή που πήρε ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική θα κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με το Λεβαδειακό έχοντας και 2.00 οπαδούς στο πλευρό του, οι οποίοι θα δουν μία άλλη ομάδα μιας και θα υπάρχουν δύο προσθήκες στο χώρο του κέντρου.

H αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ Μπράουν, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Λούζα, Κυριόπουλος, Κάνγκουα, Μπινιάρης, Τεττέη, Ντέσερς, Ραστόντερ, Γκαρσία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
152
136
86
74
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo