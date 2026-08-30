Παναθηναϊκός: Με Λούζα και Κάνγκουα η αποστολή του «τριφυλλιού» για το ματς με το Λεβαδειακό

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί εκτός έδρας με το Λεβαδειακό (31/08/26, 19:30) για την 2η αγωνιστική της Super League και στην αποστολή θα βρίσκονται για πρώτη φορά οι Κάνγκουα και Λούζα.

Μετά την αναβολή που πήρε ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική θα κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με το Λεβαδειακό έχοντας και 2.00 οπαδούς στο πλευρό του, οι οποίοι θα δουν μία άλλη ομάδα μιας και θα υπάρχουν δύο προσθήκες στο χώρο του κέντρου.

H αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ Μπράουν, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Λούζα, Κυριόπουλος, Κάνγκουα, Μπινιάρης, Τεττέη, Ντέσερς, Ραστόντερ, Γκαρσία.