Τσέλσι – Μπράιτον 4-3: Οι Λονδρέζοι πήραν τη ματσάρα του Στάμφορντ Μπριτζ

Η Τσέλσι κέρδισε 4-3 την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, που ξεκίνησε βασικός, και έκανε το 2/2 στην έναρξη της Premier League.

Ο Λάβια στο 4′ άνοιξε το σκορ για την Τσέλσι εκμεταλλευόμενος το λάθος της άμυνας της Μπράιτον μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ο Νέτο με ωραίο τελείωμα με το εξωτερικό έκανε το 2-0 στο 14′. Οι Λονδρέζοι φαινομενικά καθάρισαν το ματς με τον Ζοάο Πέδρο, ο οποίος έκανε το 3-0 στο 32′, όμως οι φιλοξενούμενοι έβαλαν δύσκολα στους «μπλε» στη συνέχεια.

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Ο Μπάμπης Κωστούλας στο 35′ έκανε όμορφη κίνηση στη μεγάλη περιοχή και είδε τον Μαρτίνες να σταματά το τελείωμά του, με τον Γιαλκούγιε να παίρνει το… ριμπάουντ και να μειώνει σε 3-1 για τους φιλοξενούμενους. Ο Ζοάο Πέδρο βρήκε ξανά δίχτυα στο ματς, αλλά αυτή τη φορά της δικής του ομάδας για να μειώσει το σκορ σε 3-2 για τους «γλάρους».

Ο Πάλμερ στο 74′ μετά από ασίστ του Ζοάο Πέδρο έδωσε ξανά προβάδισμα δύο γκολ στη Τσέλσι και ουσιαστικά της χάρισε και το τρίποντο, μιας και η Μπράιτον πρόλαβε μόνο να μειώσει σε 4-3 με κεφαλιά του Γκρος στο τελευταίο λεπτό του ματς.

Η Τσέλσι έφτασε τους έξι βαθμούς στην Premier League με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο, ενώ οι Μπράιτον είναι στους τρεις βαθμούς.

Ο Ισιντόρ έδωσε τους τρεις βαθμούς στην Σάντερλαντ ενάντια στη Φούλαμ με γκολ στο 75′. Στο ματς της Λιντς με την Μπρέντφορντ ήρθε 1-1. Ο Σάντε άνοιξε το σκορ γτια τους φιλοξενούμενους, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Κάλβερ-Λιούιν.