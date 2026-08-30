Γαλλία – Ελλάδα 0-3: Η Εθνική βόλεϊ γυναικών με μυθική εμφάνιση προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurovolley

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών κέρδισε 3-0 τη Γαλλία και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Eurovolley για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 1991.

Οι αθλήτριες της Εθνικής βόλεϊ γυναικών είδαν την Φαίη Μπακοδήμου να τραυματίζεται στο δεύτερο σετ και να αποχωρεί υποβασταζόμενη από το γήπεδο. Στη συνέχεια του αγώνα έπαιξαν και για εκείνη και εξασφάλισαν μία θέση για τις 8 καλύτερες ομάδες.

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Η Ελλάδα έκανε παρέλαση στην αναμέτρηση αφού σε κανένα από τα τρία σετ δεν ένιωσε την απειλή από τη Γαλλία. Στο πρώτο κατάφερε να κερδίσει 25-16 για να κάνει το 1-0, ενώ στο δεύτερο, που έχασε και την Μπακοδήμου νίκησε 25-18.

Στο τελευταίο σετ της αναμέτρησης για τη φάση των «16» η Εθνική ομάδα «καθάρισε» την πρόκριση κερδίζοντας 25-20, με τις παίκτριες του Απόστολου Οικονόμου να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς με τους Έλληνες φιλάθλους.

Η Ανθούλη ξεχώρισε για την Ελλάδα με 20 πόντους, με τις Τικμανίδου, Παπαγεωργίου και Μπακοδήμου να ακολουθούν με 9 πόντους. Η ομάδα του Οικονόμου θα κοντραριστεί με την Κροατία ή την Σερβία στην επόμενη φάση.

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Τα σετ: 0-3 (16-25,18-25, 20-25).

ΓΑΛΛΙΑ (Θέσαρ Ερνάντεθ): Ραταϊρί 9 (9/23 επ., 27% υπ. – 7% άριστες), Σιλβές 5 (5/11 επ.), Ντεπί 12 (11/24 επ., 1 μπλοκ), Ελουγκά 4 (4/5 επ.), Νταντάρ-Σελόζ, Ροτάρ 4 (4/18 επ., 38% υπ. – 24% άριστες) / Ζελάν (λ., 52% υπ. – 24% άριστες), Τσουΐκ-Μπαρμπέζ 2 (2/2 επ.), Γκιαρντίνο (20% υπ. – 20% άριστες), Κουέτ (0/2 επ.), Εντιαγέ 5 (2/4 επ., 3 άσοι), Φανγκεντού 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Ολινγκά-Αντελά 1 (1/3 επ.), Ματί.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 6 (2/8 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Τικμανίδου 9 (6/16 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 57% υπ. – 21% άριστες), Τάνη 1 (1/1 επ.), Μπακοδήμου 9 (7/15 επ., 2 άσοι, 30% υπ. – 10% άριστες), Παπαγεωργίου 9 (8/10 επ., 1 μπλοκ), Ανθούλη 20 (17/26 επ., 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ., 43% υπ. – 7% άριστες), Κλέπκου, Αντωνακάκη (50% υπ. – 17% άριστες), Αγγελοπούλου 4 (4/7 επ.).