Ατρόμητος – ΠΑΟΚ: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο Περιστέρι, το μήνυμα των Θεσσαλονικέων στους οπαδούς τους

Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική στη Super League, με το Στάδιο του Περιστερίου να φιλοξενεί οπαδούς και των δυο ομάδων, μιας και στο πέταλο των φιλοξενούμενων θα βρεθούν φίλοι του “δικεφάλου του Βορρά”.

Στην έδρα του Ατρομήτου βρίσκονται από πολύ νωρίς υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, περιμετρικά του δημοτικό στάδιο, προκειμένου να μην υπάρξουν ζητήματα με οπαδούς.

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Μέσω ανακοίνωσής της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε σαφείς οδηγίες για τη μετακίνηση, την προσέλευση και την είσοδο στο γήπεδο, ζητώντας από όλους να ακολουθήσουν πιστά τις υποδείξεις των Αρχών. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του “δικεφάλου” στην Αθήνα.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ προειδοποιεί πως κανένας φίλαθλος δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να πλησιάσει το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, καθώς θα πραγματοποιούνται προέλεγχοι από την αστυνομία περιμετρικά του σταδίου.

Αναλυτικά:

Σε λίγες ώρες η ομάδα μας δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι στο Περιστέρι, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2026-27(20:15) και σ’ αυτό το παιχνίδι θα έχει τον κόσμο μας στο πλευρό της.

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Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση των αρχών, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα.

Κανένας φίλαθλος δεν πρέπει να επιχειρήσει να πλησιάσει το γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Η πρόσβαση δεν θα είναι δυνατή, καθώς θα πραγματοποιηθούν προέλεγχοι από την αστυνομία περιμετρικά του γηπέδου.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου ενόψει της αναμέτρησης του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ! pic.twitter.com/YmNmKLkVFI — Athletiko (@athletiko_gr) August 30, 2026

Δεν υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Ο φίλαθλος θα πρέπει να έχει προσθέσει και ταυτοποιήσει το εισιτήριό του στην εφαρμογή, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, ενώ ο δηλωθείς κάτοχος στην πλατφόρμα πρέπει να είναι ο ίδιος που θα ταυτοποιηθεί στο Wallet. Παρακαλούνται όλοι όσοι θα προσέλθουν να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Στηρίζουμε την ομάδα μας όπως πολύ καλά ξέρουμε, πάντα με σεβασμό στην πόλη και στην ομάδα που μας φιλοξενεί, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.