Φρανκ Ντιλικινά: Ολυμπιακός και Παρτιζάν τα βρήκαν για τον Γάλλο γκαρντ, σύμφωνα με τους Σέρβους

Την ερυθρόλευκη φανέλα φαίνεται πως προβάρει ο Ντιλικινά
Ο Φρανκ Νιλικινά (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Ο Φρανκ Νιλικινά (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Ο Φρανκ Ντιλικινά της Παρτιζάν φαίνεται πως θα αποτελέσει το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, μετά τους Tάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ, Κώστα Αντετοκούνμπο και Όμηρο Νετζήπογλου., ενισχύοντας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στα γκαρντ.

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Πιο συγκεκριμένα, το σερβικό Meririansports αναφέρει ότι οι Πειραιώτες συμφώνησαν με την Παρτιζάν για το ποσό των 300.000 ευρώ, προκειμένου να αποδεσμευτεί ο Γάλλος γκαρντ και να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα.

Θυμίζουμε ότι ο 26χρονος γκαρντ δεσμευόταν με συμβόλαιο με την σερβική ομάδα ως το 2027 αλλά με μειωμένες ετήσιες αποδοχές τον τελευταίο χρόνο. Όπως όλα δείχνουν, η “χρυσή τομή” ανάμεσα στις δυο ομάδες βρέθηκε και ο Ντιλικινά θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό.

