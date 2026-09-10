Αθλητικά

Αισιόδοξος ο προπονητής της Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα: «Έχω μιλήσει μαζί του, ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει σύντομα»

Ο Νίκο Κόβατς φάνηκε αισιόδοξος για την κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με τη φανέλα της Ντόρτμουντ/ Photo by: Bahho Kara/picture-alliance/dpa/AP Images
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας το βράδυ της Τρίτης (08/09/26) στο ματς της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ ένιωσε αδιαθεσία και βρέθηκε στο έδαφος, με τον Νίκο Κόβατς (σ.σ. προπονητής των Βεστφαλών) να τον αντικαθιστά άμεσα.

Η εικόνα του και το γεγονός ότι έπιανε το στήθος του κατά τη διάρκεια της πτώσης του τρόμαξε άπαντες. Η Ντόρτμουντ μίλησε για κυκλοφορικό πρόβλημα, λίγες ώρες μετά το σοκ της αποχώρησης του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ενώ σήμερα (10/09/26) έγινε γνωστό ότι και ένας παίκτες της Κ19 αντιμετώπισε το ίδιο διάστημα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.

Ο Κόβατς στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με την Πάντερμπορν εμφανίστηκε αισιόδοξος για την κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού, ενώ τόνισε ότι δεν θεωρεί ότι οι περιπτώσεις των δύο νεαρών αθλητών συνδέονται.

«Έχω ήδη μιλήσει μαζί του. Ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει μαζί μας στο εγγύς μέλλον», ανέφερε για τον Καρέτσα ο Κόβατς.

Για τις δύο περιπτώσεις των παικτών: «Αυτό είναι ασυνήθιστο. Φυσικά, εξετάσαμε επίσης αν είχαν φάει το ίδιο πράγμα σε κάποιο σημείο, αλλά δεν βρήκαμε καμία σύνδεση».

Για τον Καρέτσα μίλησε και ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ και ανέφερε ότι ο νεαρός διεθνής «τα πάει καλά, δεδομένων των περιστάσεων» και ότι «γίνονται περαιτέρω εξετάσεις» για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει.

«Είναι σαφές ότι η κορυφαία προτεραιότητά μας είναι η υγεία του ατόμου και των παικτών. Δεν θα αγωνιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο», πρόσθεσε ο Μπουκ.

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