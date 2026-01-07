Φριτζ – Τσιτσιπάς 0-2: Η Ελλάδα ισοφάρισε τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup

Μεγάλη νίκη απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ (Νο.9) σημείωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την Team Greece να ισοφαρίζει ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.34), πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και λύγισε τον 28χρονο Αμερικανό με 6-4, 7-5 σε 81 λεπτά στο Περθ της Αυστραλίας.

Ολα πλέον θα κριθούν για την Team Greece στο μεικτό διπλό, όπου θα μονομαχήσουν Σάκκαρη/Τσιτσιπάς-Γκοφ/Χάρισον μετά την ήττα της Ελληνίδας τενίστριας από την Κόκο Γκοφ.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Τσιτσιπά απέναντι σε παίκτη του Top 10 μετά τον Απρίλιο του 2024, όταν στο Μόντε Κάρλο είχε επικρατήσει διαδοχικά των Σίνερ, Ζβέρεφ και Ρουντ, κατακτώντας τον τίτλο.

Ο Ελληνας τενίστας μετρά πλέον 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες τη φετινή σεζόν και τα μηνύματα που στέλνει είναι ξεκάθαρα αισιόδοξα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.