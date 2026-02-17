Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2: Την διέσυρε στην Κωνσταντινούπολη και αγγίζει τους «16» του Champions League

Με το… ενάμισι πόδι στους “16” του Champions League βρισκεται η Γαλατάσαραϊ! Η τουρκική ομάδα “πάτησε” με 5-2 την Γιουβέντους στην Κωνσταντινούπολη -με τον Λανγκ να σκοράρει δυο γκολ- και θα πάει στη ρεβάνς του Τορίνου για να “σφραγίσει” την πρόκρισή της. Με δέκα παίκτες αγωνίστηκε σχεδόν σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο η “βέκια σινιόρα”, μετά την αποβολή του Καμπάλ.

Η Γαλατάσαραϊ προσπάθησε να πιέσει ψηλά, αλλά η Γιουβέντους κατάφερε να ξεπεράσει αυτή τη συνθήκη και προσπάθησε να βγει με αξιώσεις στην επίθεση. Το ματς πήρε… φωτιά μετά το πέρας των πρώτων δέκα λεπτών του, με τις δυο ομάδες να πετυχαίνουν από ένα γκολ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 15′ η άμυνα της Γιουβέντους έκανε τραγικό λάθος και ο Σάρα με πλασέ από το ύψος της περιοχής έγραψε το 1-0. Στο επόμενο όμως λεπτό, ο Καλουλού έπιασε τρομερή κεφαλιά, ο πορτιέρε των γηπεδούχων δεν απομάκρυνε καλά, ο Κοπμάινερς πήρε το “ριμπάουντ” και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γαλατάσαραϊ συνέχισε να έχει το… πάνω χέρι, αλλά η Γιουβέντους ήταν αυτή που έφτασε στην ανατροπή του σκορ (1-2). ΜακΚένι και Κοπμάινερς συνδυάστηκαν, ο Ολλανδός έκανε ένα υπέροχο τελείωμα από τα όρια της μεγάλης περιοχής και θέση αριστερά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων.

Με την έναρξη της επανάληψης, η Γαλατάσαραϊ έφτασε στην ισοφάριση και στη συνέχεια, στην ανατροπή του σκορ. Στο 49′ ο Ντι Γκρεγκόριο απέκρουσε διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή της Γιουβέντους όμως ο Λανγκ καιροφυλακτούσε και με κοντινή προβολή έκανε το 2-2. Στο 60′ ο Σάρα εκτέλεσε φάουλ από πλάγια δεξιά και ο Σάντσες -με κεφαλιά εξ επαφής- έκανε το 3-2.

Η Γιουβέντους βρέθηκε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση στη συνέχεια. Ο Καμπάλ -που πέρασε αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου- πήρε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 67′ και άφησε τη “βέκια σινιόρα” με δέκα παίκτες. Έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα, οι γηπεδούχοι πίεσαν για να πετύχουν νέο γκολ και το κατάφεραν στο 75′. Ο Οσιμέν έκλεψε από τον Κέλι και η μπάλα στρώθηκε στον Λανγκ, που από κοντά πλάσαρε για το 4-2.

Η Γαλατάσαραϊ δεν έβγαλε το… πόδι από το γκάζι και στο 85′ έφτασε σε 5ο γκολ! Ο Οσιμέν άφησε έξυπνα στον Μποέ κι εκείνος με άπιαστο σουτ από πλάγια δεξιά διαμόρφωσε το τελικό 5-2.

Η ρεβάνς στο Τορίνο θα γίνει την Τετάρτη 25.02.2026