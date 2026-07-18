Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 22 γκολ και περιμένει τον τελικό του Λιονέλ Μέσι

Παρά την ήττα της Γαλλίας από την Αγγλία στον “μικρό” τελικό του Μουντιάλ του 2026 (6-4), ο Κιλιάν Εμπαπέ κατάφερε να “λάμψει” με τα γκολ που πέτυχε και να πετύχει τον σκοπό του, προσπερνώντας τον Λιονέλ Μέσι

Με τα δυο γκολ που πέτυχε κόντρα στην Αγγλία, ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε τα δέκα γκολ στο Μουντιάλ του 2026, φτάνοντας στο… +2 από τον Λιονέλ Μέσι, που όμως αγωνίζεται την Κυριακή (19.07.2026) στον μεγάλο τελικό της Αργεντινής με την Ισπανία. Μάλιστα, ο Γάλλος έφτασε τις 4 ασίστ στο τουρνουά, όσες έχει και ο “Pulga’, γεγονός που μπορεί να παίξει ρόλο σε περίπτωση “ισοπαλίας”.

Παράλληλα, με τα γκολ που έβαλε κόντρα στην Αγγλία, ο Γάλλος επιθετικός έφτασε συνολικά τα 22 στα Παγκόσμια Κύπελλα και “σκαρφάλωσε” στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών! Ο Λιονέλ Μέσι “μετράει” συνολικά 21 γκολ.