Αθλητικά

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 22 γκολ και περιμένει τον τελικό του Λιονέλ Μέσι

Ο Γάλλος επιθετικός ήταν συγκλονιστικός στον “μικρό” τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Παρά την ήττα της Γαλλίας από την Αγγλία στον “μικρό” τελικό του Μουντιάλ του 2026 (6-4), ο Κιλιάν Εμπαπέ κατάφερε να “λάμψει” με τα γκολ που πέτυχε και να πετύχει τον σκοπό του, προσπερνώντας τον Λιονέλ Μέσι

Με τα δυο γκολ που πέτυχε κόντρα στην Αγγλία, ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε τα δέκα γκολ στο Μουντιάλ του 2026, φτάνοντας στο… +2 από τον Λιονέλ Μέσι, που όμως αγωνίζεται την Κυριακή (19.07.2026) στον μεγάλο τελικό της Αργεντινής με την Ισπανία. Μάλιστα, ο Γάλλος έφτασε τις 4 ασίστ στο τουρνουά, όσες έχει και ο “Pulga’, γεγονός που μπορεί να παίξει ρόλο σε περίπτωση “ισοπαλίας”.

Παράλληλα, με τα γκολ που έβαλε κόντρα στην Αγγλία, ο Γάλλος επιθετικός έφτασε συνολικά τα 22 στα Παγκόσμια Κύπελλα και “σκαρφάλωσε” στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών! Ο Λιονέλ Μέσι “μετράει” συνολικά 21 γκολ.

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ΦΩΤΟ REUTERS
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