Γαλλία – Ελλάδα 92-56: Η Εθνική γυναικών «παραδόθηκε» στις «τρικολόρ» και θα δώσει «τελικό» πρόκρισης με την Τουρκία

Η Εθνική γυναικών κοίταξε.. κατάματα την Γαλλία για ένα ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια “λύγισε” και γνώρισε βαριά ήττα από την ισχυρή της αντίπαλο! Η Ελλάδα έχασε με 92-56 και θα πάει το Σάββατο (21.06.2025) να δώσει “μάχη” με την Τουρκία στο ΣΕΦ, για τη δεύτερη θέση στον όμιλο, που θα της δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωμπάσκετ 2025.

Η Γαλλία απέδειξε στο παρκέ του ΣΕΦ, το λόγο που θεωρείται το φαβορί του ομίλου και του Ευρωμπάσκετ 2025. Η Εθνική μπάσκετ είδε την Φασούλα να “φορτώνεται” με φάουλ, δεν βρήκε λύσεις στο δεύτυερο ημίχρονο κι έτσι γνώρισε την ήττα μέσα στο ΣΕΦ.

Θυμίζουμε ότι οι “μπλε” ήταν “ασημένιες” στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και είναι παρούσες στο βάθρο στα τελευταία οκτώ Ευρωμπάσκετ.

Οι ομάδες μετά το ρεπό της Παρασκευής (20.06.2025) επιστρέφουν στη δράση το Σάββατο, με τις αναμετρήσεις Γαλλία – Ελβετία (17:30) και Ελλάδα -Τουρκία (20:30). η Εθνική θέλει μόνο νίκη για να περάσει στην επόμενη φάση και να αφήσει εκτός τις Τουρκάλες.

Το στατιστικό που έκανε τη μεγάλη διαφορά υπέρ των τυπικά γηπεδούχων ήταν το ποσοστό από το τρίποντο με τη Γαλλία να σουτάρει με το εκπληκτικό 63,4% με 12/19 σουτ πίσω από τα 6,75μ., και την Εθνική μας να έχει μόλις 4/20 (20%).

Για την Ελλάδατ, που έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα Εθνικής Γυναικών στην χώρα μας από το 2004 με συνολικά 8.860 θεατές, ξεχώρισε η Άρτεμις Σπανού με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τις Μαριέλλα Φασούλα (11π., 4ρ.) και Ρόμπιν Παρκς (7π., 7ρ., 2ασ.) να ακολουθούν σε απόδοση.

Για τις νικήτριες, κορυφαία όλων ήταν η Σαλόν με 17 πόντους (5/6 τρ.) και 5 ριμπάουντ, με τις Τουρέ και Ρουμπέρ να προσθέτουν από 15 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Ο αγώνας φάνηκε στα πρώτα του λεπτά ότι θα είναι μεγάλη… μάχη! Η Μίνγκα Τουρέ ήταν το πρώτο “βιολί” από τις “μπλε”, τη στιγμή που οι Φασούλα και Σπανού έπαιρναν τις επιθετικές προσπάθειες της Εθνικής γυναικών (η πρώτη έφτασε νωρίς τα δυο φάουλ, κάτι που της έφερε μεγάλο πρόβλημα). Οι δυο ομάδες πήγαιναν μαζί στο σκορ, με την γαλανόλευκη να παίρνει πρώτο προβάδισμα (10-12) και τις “μπλε” να βγάζουν αντίδραση.

Με “όπλο” το μακρινό της σουτ (5/10 σε σουτ δυο πόντων και 3/5 από το τρίποντο) η Γαλλία κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο δεκάλεπτο, προηγούμενη με 21-17, με την Εθνική όμως να την κοντράρει στα ίσα (η Σπανού είχε 8 πόντους στην περίοδο).

