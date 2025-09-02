Γαλλία – Πολωνία 83-76: Ο Γιαμπουσέλε οδήγησε τους «μπλε» στη νίκη, τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του 4ου ομίλου

Μετά από μυθική εμφάνιση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, η Γαλλία έφτασε στη νίκη (83-76) επί της Πολωνίας και της έσπασε το αήττητο στο Eurobasket 2025.

Ο NBAer της Γαλλίας πέτυχε 36 από τους 83 πόντους της ομάδας του στη «Spodek Arena» του Κατόβιτσε, σ΄ ένα αποτέλεσμα που δημιούργησε τριπλή ισοβαθμία (Γαλλία, Πολωνία, Ισραήλ) στην πρώτη θέση του 4ου ομίλου.

Πέρα από τους 36 πόντους που σημείωσε με 6/12 τρίποντα, ο Γάλλος ψηλός κατέβασε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, ενώ είχε 2 μπλοκ και μόλις 1 λάθος σε 34 λεπτά συμμετοχής. Πέραν του τρομερού Γιαμπουσέλε, ο Οκόμπο έκανε νταμπλ νταμπλ, σκοράροντας 14 πόντους και μοιράζοντας δέκα ασίστ.

Από πλευράς Πολωνών, ο Λόιντ ξεχώρισε με 18 πόντους, ενώ ο Πονίτκα είχε 16 π. και ο Σκολόφσκι 15 πόντους και έξι ριμπάουντ.

Γαλλία, Πολωνία και Ισραήλ ισοβαθμούν πλέον στο 3-1, με τη Σλοβενία να ακολουθεί στο 2-2. Θυμίζουμε ότι από αυτόν τον όμιλο θα προκύψει ο αντίπαλος της Εθνικής μας στη φάση των 16.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 41-44, 60-55, 83-76

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 3 (3 ριμπάουντ), Οκόμπο 14 (2/7 τρίποντα, 10 ασίστ), Λουβαβού-Καμπαρό, Γιαμπουσέλε 36 (6/12 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κορντινιέ 7 (1/1 τρίποντο), Μάλεντον 2, Τζαϊτέ 8 (5 ριμπάουντ), Ρισασέ, Χορντ 10 (4 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 3

ΠΟΛΩΝΙΑ (Μίλιτσιτς): Πλούτα 5 (1/1 τρίποντο), Μπαλτσερόφσκι 8 (5 ριμπάουντ), Σοκολόφσκι 15 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Λόιντ 18 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Πονίτκα 16 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τζιέβα, Γκίελο, Λαζίνσκι 6 (8 ασίστ), Ολέζνιτσακ 8, Μίχαλακ, Ζολνιέρεβιτς

Τα ομαδικά στατιστικά της Γαλλίας: 23/39 δίποντα, 9/32 τρίποντα, 10/18 βολές, 40 ριμπάουντ (23 επιθετικά – 17 αμυντικά), 22 ασίστ, 10 λάθη, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Πολωνία: 17/30 δίποντα, 8/20 τρίποντα, 18/26 βολές, 31 ριμπάουντ (10 επιθετικά – 21 αμυντικά), 21 ασίστ, 15 λάθη, 7 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Η βαθμολογία στον 4ο όμιλο μετά από 4 αγωνιστικές

Γαλλία 3-1 ρεκόρ

Ισραήλ 3-1

Πολωνία 3-1

Σλοβενία 2-2

Βέλγιο 1-3

Ισλανδία 0-4

Τελευταία αγωνιστική (04.09.2025)

Γαλλία – Ισλανδία

Ισραήλ – Σλοβενία

Πολωνία – Βέλγιο