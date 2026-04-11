Γάλλος αθλητής του παρκούρ έγινε viral με ανατριχιαστικά άλματα σε ταράτσες της Αθήνας

Ο Εμανουέλ Νασάν έγινε viral στα social media κάνοντας άκρως επικίνδυνα άλματα σε ταράτσες της Αθήνας. Ο αθλητής του παρκούρ από τη Γαλλία πρόσφερε ανατριχιαστικές εικόνες με τις προσπάθειές του.

Ο 24χρονος Γάλλος αθλητής του παρκούρ ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο κόβοντας την ανάσα τον θαυμαστών του για την επικινδυνότητα των αλμάτων που κάνει στα πιο απίθανα μέρη.

Το τελευταίο του εγχείρημα ήταν να κάνει τους ακολούθους του να ανεβάσουν παλμούς «πετώντας» πάνω από τις πολυκατοικίες σε γειτονιές της Αθήνας.

Όπως φαίνεται χαρακτηστικά από τα βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο instagram πηδάει στο κενό από τη μία ταράτσα στην άλλη κάνοντας και sideflip όσο βρίσκεται ουσιαστικά στο… έλεος του Θεού.

Τα βίντεό του έχουν μαζέψει χιλιάδες likes με τους θαυμαστές του να είναι συγκλονισμένοι από την απίθανη ικανότητά του στο παρκούρ, αλλά και το θάρρος του.