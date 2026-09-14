GBL: Με Ηρακλής – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός – Βίκος Ιωαννίνων η πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της GBL με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί το Βίκο Ιωαννίνων.

Το πρώτο τζάμπολ της φετινής GBL θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενείται από τη Μύκονο και τον Άρη από την Καρδίτσα.

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Το πλήρες πρόγραμμα του ελληνικού πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026/27 θα γίνει γνωστό την Τρίτη (15/09/26).

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της GBL

Σάββατο (03/10/26)

Μύκονος – ΠΑΟΚ (15:00)

Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (16:00)

ΑΕΚ – Μαρούσι (16:00)

Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι (17:00)

Καρδίτσα – Άρης (17:30)

Κυριακή (04/10/26)