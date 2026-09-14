Παναθηναϊκός: Θλάση ο Βισέντε Ταμπόρδα, θα μείνει εκτός δράσης για 20 μέρες

Ο Βισέντε Ταμπόρδα στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό άνοιξε το σκορ στο 14′ και λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε τραυματίας, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό.

Ο Παναθηναϊκός θα χάσει τον Βισέντε Ταμπόρδα για 20 μέρες, κάτι που σημαίνει ότι θα επιστρέψει εκτός απροόπτου στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό (11/10/26, 21:00), σε ένα ματς δηλαδή που θα κρίνει πολλά με τους πράσινους να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας αυτή την στιγμή.

Ο Ταμπόρδα δεδομένα θα μείνει εκτός αποστολής για το ματς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με την Κηφισιά (16/09/26, 17:45) στη Λεωφόρο, αλλά και την εκτός έδρας αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Super League με την Καλαμάτα (20/09/26, 19:30) στη Νίκαια.