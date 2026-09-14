Αθλητικά

Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το παρών στο δείπνο της UEFA στη Θεσσαλονίκη

Προσκεκλημένος ήταν και ο πρόεδρος της Super League, Γιάννης Αλαφούζος, που απουσίασε λόγω ενός προσωπικού ζητήματος
Ο Ιβάν Σαββίδης
Ο Ιβάν Σαββίδης στην Τούμπα/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ιβάν Σαββίδης αποδέχτηκε την πρόσκληση της ΕΠΟ και βρέθηκε στο δείπνο που έλαβε χώρα σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης που διοργάνωσε η UEFA.

Η UEFA την Τρίτη (15/09/26) θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη και θα πάρει αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ανήμερα της 100ών γενεθλίων της ΕΠΟ. Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στο δείπνο την παραμονή της συνεδρίασης της Ομοσπονδίας, στο οποίο ο Μάκης Γκαγκάτσης υποδέχτηκε τους καλεσμένους.

Ο πρόεδρος της Super League, Γιάννης Αλαφούζος ήταν προσκεκλημένος στο δείπνο που παρέθεσε η UEFA, όμως δεν μπόρεσε να βρεθεί εκεί λόγω ενός προσωπικού ζητήματος.

Στη συνεδρίαση της UEFA θα βρεθεί και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, καθώς πρόκειται να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η εκτελεστική επιτροπή θα συνομιλήσει στη χώρα μας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
351
209
164
157
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo