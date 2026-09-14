Ο Σακίλ Ο’Νιλ θα δει από κοντά τον Ολυμπιακό σε αγώνα της Euroleague

Λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η μπασκετική σεζόν έγινε γνωστό ότι ο Σακίλ Ο’Νιλ θα παρακολουθήσει από κοντά το ματς του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στη Λιθουανία για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός στις 29 Σεπτεμβρίου (20:00) θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις και ο Σακίλ Ο’Νιλ θα δώσει το παρών στη «Ζαλγκίριο Αρένα», καθώς συνεργάζεται με την εταιρεία τεχνολογίας Nord VPN, η οποία είναι χορηγός της ομάδας.

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Ο Σακ είναι καλεσμένος των Λιθουανών στην αναμέτρηση και όπως ανακοινώθηκε θα είναι εκεί για να δει τους πρωταθλητές Ευρώπης να κοντράρονται με τους πράσινους σε μία κλασική μάχη της Euroleague.

Ο Σακίλ Ο’Νιλ έχει επισκεφτεί και το ΣΕΦ το 1994 στην καριέρα του, όταν ήταν σούπερ σταρ των Μάτζικ. Τότε για ένα event αθλητικής εταιρείας που είχε διοργανωθεί ο Αμερικανός είχε δώσει το παρών με πλήθος κόσμου να έχει μαζευτεί.

Η διοργάνωση τότε οδηγήθηκε φιάσκο, μιας και ο Ο’Νιλ άργησε πολλή ώρα να εμφανιστεί και όταν έγινε αυτό έκατσε για μόλις λίγα λεπτά με τις αντιδράσεις να είναι έντονες.