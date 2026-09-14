Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 35-24: Ανώτεροι οι ερυθρόλευκοι, κατέκτησαν το Super Cup στο χάντμπολ

Οι Πειραιώτες κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο χάντμπολ
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Οι παίκτες του Ολυμπιακού με το τρόπαιο του Super Cup/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί τη σεζόν στο χάντμπολ, καθώς κέρδισε 35-24 την ΑΕΚ και κατέκτησε το Super Cup.

Η αναμέτρηση ήταν μονόπλευρη, μιας και ο Ολυμπιακός είχε από νωρίς προβάδισμα ασφαλείας, που δεν έχασε ποτέ. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν 8-2 της ΑΕΚ γρήγορα, με την Ένωση να μειώνει σε 10-7. Οι ερυθρόλευκοι πάτησαν ξανά γκάζι και έκλεισαν το πρώτο μέρος προηγούμενη 17-9.

Η εικόνα δεν άλλαξε και ο Ολυμπιακός τιμωρούσε κάθε λάθος της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να φτάνει στην πρώτη νίκη της σεζόν που του έδωσε τον τίτλο. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε 35-24 υπέρ των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο για πέμπτη διαδοχική φορά. Αυτός ήταν ο έκτος τελικός της ιστορίας του Super Cup, με τον πρώτο να είναι το 1999, όπου ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας κέρδισε το Δούκα.

Τα πεντάλεπτα: 5-1, 7-2, 8-4, 10-7, 13-7, 17-9 (ημ.), 18-10, 20-12, 24-15, 28-17, 31-19, 35-24.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
351
209
164
157
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo