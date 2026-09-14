Ολυμπιακός – ΑΕΚ 35-24: Ανώτεροι οι ερυθρόλευκοι, κατέκτησαν το Super Cup στο χάντμπολ

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί τη σεζόν στο χάντμπολ, καθώς κέρδισε 35-24 την ΑΕΚ και κατέκτησε το Super Cup.

Η αναμέτρηση ήταν μονόπλευρη, μιας και ο Ολυμπιακός είχε από νωρίς προβάδισμα ασφαλείας, που δεν έχασε ποτέ. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν 8-2 της ΑΕΚ γρήγορα, με την Ένωση να μειώνει σε 10-7. Οι ερυθρόλευκοι πάτησαν ξανά γκάζι και έκλεισαν το πρώτο μέρος προηγούμενη 17-9.

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Η εικόνα δεν άλλαξε και ο Ολυμπιακός τιμωρούσε κάθε λάθος της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να φτάνει στην πρώτη νίκη της σεζόν που του έδωσε τον τίτλο. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε 35-24 υπέρ των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο για πέμπτη διαδοχική φορά. Αυτός ήταν ο έκτος τελικός της ιστορίας του Super Cup, με τον πρώτο να είναι το 1999, όπου ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας κέρδισε το Δούκα.

Τα πεντάλεπτα: 5-1, 7-2, 8-4, 10-7, 13-7, 17-9 (ημ.), 18-10, 20-12, 24-15, 28-17, 31-19, 35-24.