Γενικός Διευθυντής «Belgrade Arena» για το Final Four 2026: Η διοίκηση της Euroleague λέει να πάμε στο ΟΑΚΑ

Ο Γενικός Διευθυντής της Αρένας του Βελιγραδίου, Γκόραν Γκρμπόβιτς, αναφέρθηκε στο Final Four της Euroleague για το 2026, τονίζοντας ότι η Αθήνα και το ΟΑΚΑ έχει το προβάδισμα για την ανάληψη της διοργάνωσης.

Ο Γκόραν Γκρμπόβιτς, μίλησε στο podcast “Jao Mile” για το επόμενο Final Four της EuroLeague, το οποίο διεκδικούν Βελιγράδι και Αθήνα, αναφέροντας ότι το ΟΑΚΑ έχει το προβάδισμα, μιας και αυτή είναι η επιθυμία της διοίκησης της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα δήλωσε

“Τώρα, για παράδειγμα, έχουμε μείνει μόνοι μας με την Αθήνα για μια μονομαχία για το Final Four του 2026. Ήμασταν οι μόνοι που υποβάλαμε αίτηση πέρυσι, και για τα τρία χρόνια του Final Four. Για το 2025, 2026 και 2027. Κανείς άλλος δεν υπέβαλε αίτηση.

Δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία του διοικητικού συμβουλίου της EuroLeague, εμφανίστηκε το Αμπού Ντάμπι. Αυτό δεν επιτρέπεται από τους κανόνες της EuroLeague. Σου ζητούν να συμπληρώσεις τα πάντα, από τον τύπο αίματος μέχρι το χρώμα των ματιών. Έξι από εμάς συμπληρώσαμε πολλά έγγραφα. Και είπαν ότι επέλεξαν το Αμπού Ντάμπι, επειδή μας έδωσαν τα χρήματα, οπότε ας πάμε εκεί. Η IMG παίρνει τα μισά χρήματα, αφού έκαναν τη συμφωνία, ένα ποσοστό πηγαίνει στην ECA και οι σύλλογοι παίρνουν τα λίγα που μένουν.

Ειδικά οι μεγαλύτεροι σύλλογοι δεν θα πάνε στην Αθήνα εξαιτίας του Γιαννακόπουλου, επειδή προσβάλλει την EuroLeague, τα πάντα και όλους. Ωστόσο, η διοίκηση της EuroLeague λέει ότι δεν έχει σημασία που μας προσβάλλει. Φανταστείτε τι έκανε στον Φλορεντίνο Πέρεθ. Δεν πειράζει, θα πάμε στο ΟΑΚΑ, λένε.

Και ως συνήθως, έχουμε πάντα Σέρβους προδότες που κάνουν τα πάντα για να μην το πάρουμε εμείς, αλλά να το πάρει η Αθήνα. Και δεν θα σκεφτούν τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά θα τον ανταμείψουν αυτούς που τους αποκάλεσε μαφία, ηλίθιους και μπά@ους. Αλλά η διοίκηση της EuroLeague λέει ότι δεν έχει σημασία. Η ECA είναι ουδέτερη. Η IMG θέλει μόνο χρήματα”.