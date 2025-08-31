Γεωργία – Ελλάδα 53-94: «Πάρτι» πρόκρισης με τρομερό Γιάννη Αντετοκούνμπο για την Εθνική στο Eurobasket

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας “σάρωσε” και τη Γεωργία με 94-53 στην τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket, για να κάνει εύκολα το 3/3 στη διοργάνωση και να βρεθεί “αγκαλιά” με την πρώτη θέση.

Με τον «οδοστρωτήρα» Γιάννη Αντετοκούνμπο να σταματάει στους 27 πόντους και τους συμπαίκτες του να είναι «καυτοί» από το τρίποντο, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας έκανε… πάρτι κόντρα στη Γεωργία και εξασφάλισε ήδη την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Eurobasket.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι η μόνη με τρεις νίκες στον τρίτο όμιλο και πλέον δύσκολα θα χάσει την πρώτη θέση του ομίλου, που θα της προσφέρει θεωρητικά και καλύτερες “διασταυρώσεις” στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι

Η Ελλάδα μπήκε από την αρχή πιο δυνατά στο παιχνίδι και με τον Αντετοκούνμπο να είναι ασταμάτητος επιθετικά και τον Μήτογλου “άχαστο” από το τρίποντο, η Εθνική Ομάδα πήρε από νωρίς το προβάδισμα κόντρα στη Γεωργία. Η άμυνα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη επέτρεψε μάλιστα στους Γεωργιανούς να πετύχουν μόλις 13 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, με το σκορ στο 10′ να διαμορφώνεται στο 22-13 υπέρ της “γαλανόλευκης”.

Στη δεύτερη περίοδο, η Γεωργία μείωσε το σκορ και προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς, αλλά η επάνοδος του Γιάννη Αντετοκούνμπο οδήγησε σε νέο μεγάλο επιθετικό σερί της Ελλάδας. Η Εθνικής μας Ομάδα σούταρε με εντυπωσιακά ποσοστά από το τρίποντο σε αυτό το διάστημα, ενώ βρήκε και εύκολους πόντους μέσα από την άμυνά της στους αιφνιδιασμούς, με αποτέλεσμα να “εκτοξεύσει” τη διαφορά στο 46-29 στο ημίχρονο.

Η Εθνική Ελλάδας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και μετά την ανάπαυλα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ανίκητος αμυντικά και επιθετικά και τους συμπαίκτες του να σουτάρουν με πάνω από 60% στα σουτ τριών πόντων. Η Γεωργία άρχισε έτσι να σκέφτεται τα… επόμενα παιχνίδια της και η διαφορά έφθασε σε δυσθεώρητα επίπεδα, για να καταλήξει στο 69-41 υπέρ της “γαλανόλευκης” στο 30′.

Όλα είχαν κριθεί έτσι πριν την τελευταία περίοδο, η οποία και μετετράπη σε τυπική διαδικασία. Η Ελλάδα δεν χαλάρωσε όμως, παρά και τις αλλαγές παικτών από τον Βασίλη Σπανούλη και αύξησε περαιτέρω τη διαφορά της από τη Γεωργία στο ματς. Το τελικό 94-53 είναι έτσι και ενδεικτικό του τι συνέβη στην αναμέτρηση της Κύπρου, όπου η Εθνική μας Ομάδα πανηγύρισε την τρίτη νίκη της σε τρία παιχνίδια στο Eurobasket.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

Τα στατιστικά των παικτών

Γεωργία (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι (0/7 σουτ), Μαμουκελασβίλι 14 (5/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολή), Τζιντζαράτζε 2, Μπουργιανάτζε 2, Σερμαντίνι 11 (5/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Σανάτζε 11 (2), Κορσάντια 8 (5 ριμπάουντ), Πεβάτζε, Σενγκέλια 2, Μπάλντουιν 3 (1/7 σουτ, 5 ασίστ), Οτσχικίτζε

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Σλούκας 4 (6 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κατσίβελης 6 (2), Σαμοντούροβ 4, Γ. Αντετοκούνμπο 27 (8/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/13 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 17 (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές)