Γεωργία – Ελλάδα live για την τρίτη αγωνιστική του Eurobasket

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Γεωργία για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στη διοργάνωση και να κάνει «άλμα» για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, που θα τις προσφέρει θεωρητικά καλύτερες “διασταυρώσεις” στα νοκ άουτ.