Γεωργία – Ελλάδα live για την τρίτη αγωνιστική του Eurobasket

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Γεωργία για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στη διοργάνωση και να κάνει «άλμα» για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, που θα τις προσφέρει θεωρητικά καλύτερες “διασταυρώσεις” στα νοκ άουτ.
15:32 | 31.08.2025
22-30 με 2/2 βολές του Σλούκα
15:31 | 31.08.2025
22-28 μετά από επιθετικό ριμπάουντ για τους Γεωργιανούς
17-22 για τη Γεωργία μετά από λάθος στην επίθεση της Ελλάδας
15:23 | 31.08.2025
15-22 μείωσε η Γεωργία στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου
15:21 | 31.08.2025
Η Ελλάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι και με πολλά εύστοχα σουτ, πήρε σημαντικό προβάδισμα, παρά την αστοχία στις βολές.
15:20 | 31.08.2025
Τέλος πρώτης περιόδου: Γεωργία - Ελλάδα 13-22
15:19 | 31.08.2025
0/2 βολές από τον Κώστα Αντετοκούνμπο
15:18 | 31.08.2025
13-22 μειώνουν οι Γεωργιανοί
15:17 | 31.08.2025
11-22 με κλέψιμο και κάρφωμα του Αντετοκούνμπο στον αιφνιδιασμό
15:16 | 31.08.2025
11-20 με τρίποντο του Τολιόπουλου
15:14 | 31.08.2025
11-17 με βολές του Μπουρτζανάτζε
15:12 | 31.08.2025
9-17 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
15:11 | 31.08.2025
9-14 με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
15:11 | 31.08.2025
9-12 με νέο τρίποντο του Μήτογλου
15:07 | 31.08.2025
9-9 ισοφαρίζει η Γεωργία
15:07 | 31.08.2025
Τάιμ άουτ
15:07 | 31.08.2025
7-9 με τον Μήτογλου στον αιφνιδιασμό από ασίστ του Greek Freak
15:06 | 31.08.2025
7-7 "απαντάει" η Ελλάδα με τον Μήτογλου
15:06 | 31.08.2025
7-4 με τον Σανάτζε για τη Γεωργία
15:06 | 31.08.2025
4-4 με μακρινό δίποντο του Αντετοκούνμπο
15:05 | 31.08.2025
4-2 με τον Σερμάντινι για τη Γεωργία
15:03 | 31.08.2025
0/2 βολές από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
15:03 | 31.08.2025
Άργησε η Ελλάδα και το καλάθι του Μήτογλου ήταν εκπρόσθεσμο
15:02 | 31.08.2025
2-2 με 2/2 βολές του Σενγκέλια
15:01 | 31.08.2025
0-2 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον αιφνιδιασμό
15:01 | 31.08.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
14:58 | 31.08.2025
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
14:55 | 31.08.2025
Κανονικά αγωνίζεται ο Σενγκέλια για τη Γεωργία αφού τιμωρήθηκε μόνο με πρόστιμο για την αποβολή του στο προηγούμενο παιχνίδι, ενώ πίεσε να παίξει, παρά την αρχική πρόθεση του προπονητή του να τον προστατεύσει και για λόγους υγείας. Ο Γεωργιανός φόργουορντ διεγνώσθη με αρυθμίες στο περιθώριο του Eurobasket.
14:55 | 31.08.2025
Η πεντάδα της Γεωργίας: Μπάλντουιν, Σανάτζε, Μαμουκελασβίλι, Σενγκέλια και Σερμαντίνι
14:54 | 31.08.2025
Η πεντάδα της Ελλάδας: Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γ. Αντετοκούνμπο και Μήτογλου
14:53 | 31.08.2025
Ώρα για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών
14:50 | 31.08.2025
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στην Κύπρο
14:45 | 31.08.2025
Με Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική Ελλάδας!
Ο Σπανούλης ξεκούρασε κόντρα στην Κύπρο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ ελάχιστα αγωνίστηκε ο Κώστας Σλούκας, με αμφότερους να είναι διαθέσιμους όμως για το ματς με τη Γεωργία
14:45 | 31.08.2025
Η Ελλάδα έχει το απόλυτο με 2/2 στη διοργάνωση, ενώ η Γεωργία είναι στο 1-1, επικρατώντας της Ισπανίας, αλλά χάνοντας από την Ιταλία
14:44 | 31.08.2025
Λιγότερο από 24 ώρες μετά τη νίκη επί της Κύπρου, η Ελλάδα επιστρέφει στο παρκέ για τον αγώνα κόντρα στη Γεωργία
14:44 | 31.08.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Γεωργία - Ελλάδα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket