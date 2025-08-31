Γεωργία – Ελλάδα: Με πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Σενγκέλια και παίζει κόντρα στην Εθνική μπάσκετ

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες (31/08/25, 15:00, Live από το Newsit.gr), τη Γεωργία για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket, με τον Τορνίκε Σενγκέλια να είναι διαθέσιμος για τους Γεωργιανούς.

Ο Τορνίκε Σενγκέλια αποβλήθηκε έξαλλος στο προηγούμενο παιχνίδι της Γεωργίας με την Ιταλία, δεχόμενος δύο τεχνικές ποινές για διαμαρτυρία στους διαιτητές, αλλά η FIBA τον τιμώρησε τελικά μόνο με πρόστιμο και έτσι θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket.

Ο Γεωργιανός φόργουορντ γλίτωσε μία ποινή αποκλεισμού και έτσι μπορεί να βρεθεί ως αντίπαλος κόντρα στη “γαλανόλευκη”, αν και ένα πρόβλημα υγείας έχει περιορίσει τη συμμετοχή του μέχρι στιγμής στο Eurobasket.