Γεωργία – Ελλάδα: Με πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Σενγκέλια και παίζει κόντρα στην Εθνική μπάσκετ

Κανονικά θα βρίσκεται στη 12άδα της Γεωργίας για το παιχνίδι με την Ελλάδα
Ο Σενγκέλια με τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Σενγκέλια με τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες (31/08/25, 15:00, Live από το Newsit.gr), τη Γεωργία για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket, με τον Τορνίκε Σενγκέλια να είναι διαθέσιμος για τους Γεωργιανούς.

Ο Τορνίκε Σενγκέλια αποβλήθηκε έξαλλος στο προηγούμενο παιχνίδι της Γεωργίας με την Ιταλία, δεχόμενος δύο τεχνικές ποινές για διαμαρτυρία στους διαιτητές, αλλά η FIBA τον τιμώρησε τελικά μόνο με πρόστιμο και έτσι θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket.

Ο Γεωργιανός φόργουορντ γλίτωσε μία ποινή αποκλεισμού και έτσι μπορεί να βρεθεί ως αντίπαλος κόντρα στη “γαλανόλευκη”, αν και ένα πρόβλημα υγείας έχει περιορίσει τη συμμετοχή του μέχρι στιγμής στο Eurobasket.

