Γεράσιμος Μήτογλου: «Χάλασε» η μετεγγραφή του στη Σαμπντόρια

Ο Γεράσιμος Μήτογλου έχει μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ και βρέθηκε κοντά στη μετεγγραφή του στην ιταλική Σαμπντόρια, οποία και φαίνεται όμως ότι “χάλασε” την τελευταία στιγμή.

Παρότι είχε συμφωνήσει με τον Γεράσιμο Μήτογλου, η Σαμπντόρια έκανε… πίσω μετά τις ιατρικές εξετάσεις του πρώην αμυντικού της ΑΕΚ, αφού η απραξία του ήταν εμφανής και η ιταλική ομάδα αποφάσισε ότι θέλει έναν πιο έτοιμο ποδοσφαιριστή για την άμυνά της.

Ως εκ τούτου, εξετάζει τις περιπτώσεις των Ματία Βίτι της Φιορεντίνα και τον Πέδρο Φελίπε από τις ακαδημίες της Γιουβέντους, ως δανεικούς, ενώ ο Μήτογλου είναι αναγκασμένος πια να αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.