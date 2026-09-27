Γερμανία – Ελλάδα 0-1 Τελικό: Ιστορική νίκη για την Εθνική κόντρα στα «Πάντσερ»

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της, εκτός έδρας τη Γερμανία και με το 1-0 στη δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, έκανε το 2/2 στη διοργάνωση.
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Ιωαννίδης έκανε πέφτοντας το σουτ και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Ο Τζολάκης σταμάτησε με τα πόδια την μπάλα, μετά από... περίεργο γύρισμα του Μπίσεκ
Διαγώνιο σουτ του Γκνάμπρι, απέκρουσε ο Τζολάκης
Από ενέργεια του Τζόλη, με γύρισμα από δεξιά, η μπάλα έφθασε στον Κουρμπέλη κι αυτός έκανε την ντρίμπλα και σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 της Ελλάδας μέσα στη Γερμανία!
Ο Τζόλης άνοιξε υπέροχα την αντεπίθεση και ο Καρέτσας του ξαναέδωσε την μπάλα, αλλά η σέντρα σουτ του από δεξιά δεν είχε δύναμη
Ο Παυλίδης έκλεψε την μπάλα και έκανε τέλεια πάσα στον Ιωαννίδη, ο οποίος πλάσαρε βιαστικά με τη μία σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ
Προσπαθεί να πάρει ξανά μέτρα στο γήπεδο η Εθνική, μετά την "πίεση" της Γερμανίας
Νωρίτερα δύο καλές στιγμές της Γερμανίας
Αλλαγές για την Ελλάδα, με Ιωαννίδη και Κουρμπέλη αντί των Ζαφείρη και Τετέι, ενώ από το ημίχρονο ο Σάλιακας έχει πάρει τη θέση του Βαγιαννίδη
Κίτρινη κάρτα και στον Ρέτσο για ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Υπερβολική απόφαση...
Νωρίτερα το σουτ του Κοντέ
Νέο σουτ του Ενμετσά η μπάλα άουτ
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ, απέκρουσε ο Τζολάκης
Ο Κοντέ έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Τζολάκης έπεσε στη γωνία του και μπλόκαρε
Δεν κατάφερε να βγει στην αντεπίθεση η Εθνική Ελλάδας με Παυλίδη, Καρέτσα και Τετέι, αφού γύρισαν γρήγορα και έκλεισαν σωστά οι Γερμανοί
Η Ελλάδα στάθηκε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Γερμανία και είχε τις ευκαιρίες της για ένα γκολ, με τον Τζολάκη να έχει με τη σειρά του δύο σημαντικές επεμβάσδεις για την Εθνική μας Ομάδα, κρατώντας το 0-0 στο 45'
Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο
Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα η Ελλάδα στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν "απειλείται" από τη Γερμανία
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα στα τελευταία λεπτά, με την Ελλάδα να είναι σε θέση άμυνας
Ο Αντεγιέμι σούταρε μέσα στην περιοχή, αλλά ο Τζολάκης έπεσε και απέκρουσε
Ο Μαυροπάνος βρέθηκε μπροστά από την εστία μετά από κόρνερ για την Ελλάδα, αλλά πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω και έχασε την ευκαιρία να απειλήσει για την Ελλάδα
Ο Αντεγιέμι έφυγε στην αντεπίθεση και πέρασε τον Τσιμίκα για να πλασάρει απέναντι από τον Τζολάκη, αλλά έστειλε τελικά την μπάλα άουτ
Κίτρινη κάρτα έχει πάρει και ο Βαγιαννίδης για την Εθνική
Κίτρινη κάρτα στον Καρέτσα, που διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ
Ο Αντεγιέμι σούταρε από μακριά, αλλά ήταν πολύ άστοχος
Φοβερή ενέργεια του Καρέτσα, που κερδίζει την κίτρινη κάρτα του Μπίσεκ
Έχει ανεβάσει ρυθμούς η Ελλάδα στο ματς και είναι πιο επιθετική στα τελευταία λεπτά
Νωρίτερα η ευκαιρία του Καρέτσα
Ο Καρέτσας έφυγε ωραία στην επίθεση, αλλά δεν έκανε καλή σέντρα και ενώ ο Τετέι είχε ξεφύγει από τους αμυντικούς
Ωραίο ξεμαρκάρισμα και σουτ του Καρέτσα έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια
Η Γερμανία έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα και πιέζει την Εθνική Ελλάδας
Μακρινό σουτ του Κοντέ, η μπάλα λίγο άουτ
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Δαιτητής του αγώνα είναι ο Άγγλος Κρις Κάβανα
Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης και Τετέι
Νίμπελ, Βάγκνομαν, Τα, Μπίσεκ, Μπράουν, Κίμιχ, Ενμέτσα, Αντεγέμι, Κοντέ, Σάντε, Εμπνουταλίμπ
Η Ελλάδα νίκησε με 2-1 στην πρεμιέρα τη Σερβία εκτός έδρας και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά το Ολλανδία - Γερμανία 1-1
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Γερμανία - Ελλάδα για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League