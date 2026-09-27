Αθλητικά

Γερμανία – Ελλάδα 0-1 Τελικό: Ιστορική νίκη για την Εθνική κόντρα στα «Πάντσερ»

Ο Κουρμπέλης χάρισε το πρώτο διπλό όλων των εποχών για την Εθνική Ελλάδας στη Γερμανία
Ο Κουρμπέλης
Nations League
League A
0 - 1
Τελικό σκορ
Ο Κουρμπέλης πανηγυρίζει στο Γερμανία - Ελλάδα (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της, εκτός έδρας τη Γερμανία και με το 1-0 στη δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, έκανε το 2/2 στη διοργάνωση.

23:40 | 27.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:39 | 27.09.2026
Η Ελλάδα πήρε ιστορικό πρώτο διπλό κόντρα στη Γερμανία!
23:39 | 27.09.2026
Τέλος στο ματς!
23:37 | 27.09.2026
Κοντά σε μία σπουδαία νίκη η Ελλάδα!
23:33 | 27.09.2026

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

23:32 | 27.09.2026
88'
Νέα ευκαιρία για την Ελλάδα!

Ο Ιωαννίδης έκανε πέφτοντας το σουτ και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

23:27 | 27.09.2026
87'

Ο Τζολάκης σταμάτησε με τα πόδια την μπάλα, μετά από... περίεργο γύρισμα του Μπίσεκ

23:23 | 27.09.2026
79'
Ευκαιρία της Γερμανίας!

Διαγώνιο σουτ του Γκνάμπρι, απέκρουσε ο Τζολάκης

23:23 | 27.09.2026
Το γκολ του Κουρμπέλη!
23:19 | 27.09.2026
74'

Από ενέργεια του Τζόλη, με γύρισμα από δεξιά, η μπάλα έφθασε στον Κουρμπέλη κι αυτός έκανε την ντρίμπλα και σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 της Ελλάδας μέσα στη Γερμανία!

23:19 | 27.09.2026
Γκολ για την Ελλάδα!
23:18 | 27.09.2026
Η ανεπανάληπτη ευκαιρία του Ιωαννίδη!
23:17 | 27.09.2026
73'
Νέα καλή στιγμή για την Ελλάδα!

Ο Τζόλης άνοιξε υπέροχα την αντεπίθεση και ο Καρέτσας του ξαναέδωσε την μπάλα, αλλά η σέντρα σουτ του από δεξιά δεν είχε δύναμη

23:10 | 27.09.2026
68'
Απίθανη ευκαιρία για την Ελλάδα!

Ο Παυλίδης έκλεψε την μπάλα και έκανε τέλεια πάσα στον Ιωαννίδη, ο οποίος πλάσαρε βιαστικά με τη μία σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ

23:10 | 27.09.2026
65'

Προσπαθεί να πάρει ξανά μέτρα στο γήπεδο η Εθνική, μετά την "πίεση" της Γερμανίας

23:04 | 27.09.2026

Νωρίτερα δύο καλές στιγμές της Γερμανίας

 

23:02 | 27.09.2026
59'

Αλλαγές για την Ελλάδα, με Ιωαννίδη και Κουρμπέλη αντί των Ζαφείρη και Τετέι, ενώ από το ημίχρονο ο Σάλιακας έχει πάρει τη θέση του Βαγιαννίδη

23:00 | 27.09.2026
57'

Κίτρινη κάρτα και στον Ρέτσο για ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Υπερβολική απόφαση...

23:00 | 27.09.2026

Νωρίτερα το σουτ του Κοντέ

 

22:59 | 27.09.2026
54'

Νέο σουτ του Ενμετσά η μπάλα άουτ

22:54 | 27.09.2026
52'
Ευκαιρία για τη Γερμανία!

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ, απέκρουσε ο Τζολάκης

22:53 | 27.09.2026
49'
Ευκαιρία για τη Γερμανία!

Ο Κοντέ έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Τζολάκης έπεσε στη γωνία του και μπλόκαρε

22:53 | 27.09.2026
47'

Δεν κατάφερε να βγει στην αντεπίθεση η Εθνική Ελλάδας με Παυλίδη, Καρέτσα και Τετέι, αφού γύρισαν γρήγορα και έκλεισαν σωστά οι Γερμανοί

22:35 | 27.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:33 | 27.09.2026

Η Ελλάδα στάθηκε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Γερμανία και είχε τις ευκαιρίες της για ένα γκολ, με τον Τζολάκη να έχει με τη σειρά του δύο σημαντικές επεμβάσδεις για την Εθνική μας Ομάδα, κρατώντας το 0-0 στο 45'

22:32 | 27.09.2026
Ημίχρονο στο Γερμανία - Ελλάδα!
22:32 | 27.09.2026

Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο

22:30 | 27.09.2026
44'

Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα η Ελλάδα στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν "απειλείται" από τη Γερμανία

22:26 | 27.09.2026
Οι χαμένες ευκαιρίες του Αντεγιέμι!
22:19 | 27.09.2026
39'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα στα τελευταία λεπτά, με την Ελλάδα να είναι σε θέση άμυνας

22:17 | 27.09.2026
32'
Νέα ευκαιρία για τη Γερμανία!

Ο Αντεγιέμι σούταρε μέσα στην περιοχή, αλλά ο Τζολάκης έπεσε και απέκρουσε

22:15 | 27.09.2026
29'

Ο Μαυροπάνος βρέθηκε μπροστά από την εστία μετά από κόρνερ για την Ελλάδα, αλλά πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω και έχασε την ευκαιρία να απειλήσει για την Ελλάδα

22:12 | 27.09.2026
27'
Μεγάλη ευκαιρία για τη Γερμανία!

Ο Αντεγιέμι έφυγε στην αντεπίθεση και πέρασε τον Τσιμίκα για να πλασάρει απέναντι από τον Τζολάκη, αλλά έστειλε τελικά την μπάλα άουτ

22:12 | 27.09.2026
22:10 | 27.09.2026

Κίτρινη κάρτα έχει πάρει και ο Βαγιαννίδης για την Εθνική

22:08 | 27.09.2026
23'

Κίτρινη κάρτα στον Καρέτσα, που διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ

22:04 | 27.09.2026
21'

Ο Αντεγιέμι σούταρε από μακριά, αλλά ήταν πολύ άστοχος

22:04 | 27.09.2026
16'

Φοβερή ενέργεια του Καρέτσα, που κερδίζει την κίτρινη κάρτα του Μπίσεκ

22:02 | 27.09.2026
15'

Έχει ανεβάσει ρυθμούς η Ελλάδα στο ματς και είναι πιο επιθετική στα τελευταία λεπτά

22:02 | 27.09.2026

Νωρίτερα η ευκαιρία του Καρέτσα

 

21:58 | 27.09.2026
21:55 | 27.09.2026
10'

Ο Καρέτσας έφυγε ωραία στην επίθεση, αλλά δεν έκανε καλή σέντρα και ενώ ο Τετέι είχε ξεφύγει από τους αμυντικούς

21:53 | 27.09.2026
8'

Ωραίο ξεμαρκάρισμα και σουτ του Καρέτσα έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια

21:49 | 27.09.2026
6'

Η Γερμανία έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα και πιέζει την Εθνική Ελλάδας

21:48 | 27.09.2026
2'

Μακρινό σουτ του Κοντέ, η μπάλα λίγο άουτ

21:47 | 27.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:46 | 27.09.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

21:46 | 27.09.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

21:42 | 27.09.2026

Δαιτητής του αγώνα είναι ο Άγγλος Κρις Κάβανα

21:37 | 27.09.2026
21:37 | 27.09.2026
Η ενδεκάδα της Ελλάδας


Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης και Τετέι

21:36 | 27.09.2026
Η ενδεκάδα της Γερμανίας


Νίμπελ, Βάγκνομαν, Τα, Μπίσεκ, Μπράουν, Κίμιχ, Ενμέτσα, Αντεγέμι, Κοντέ, Σάντε, Εμπνουταλίμπ 

21:36 | 27.09.2026

Νωρίτερα πάντως και η Ολλανδία πέρασε από τη Σερβία με 2-1, παρά το γκολ του Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ για τους Σέρβους

 

Ο Γιόβιτς
Σερβία – Ολλανδία 1-2: Γκολ ο Γιόβιτς αλλά διπλό για τους Ολλανδούς στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League
Δεύτερη σερί ήττα για τη Σερβία με το ίδιο σκορ, πρώτη νίκη για την Ολλανδία στο δεύτερο όμιλο της League A
21:35 | 27.09.2026

Η Ελλάδα νίκησε με 2-1 στην πρεμιέρα τη Σερβία εκτός έδρας και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά το Ολλανδία - Γερμανία 1-1

21:34 | 27.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Γερμανία - Ελλάδα για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League

21:33 | 27.09.2026
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