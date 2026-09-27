Γερμανία – Ελλάδα 0-1 Τελικό: Ιστορική νίκη για την Εθνική κόντρα στα «Πάντσερ»

Η Ελλάδα στάθηκε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Γερμανία και είχε τις ευκαιρίες της για ένα γκολ, με τον Τζολάκη να έχει με τη σειρά του δύο σημαντικές επεμβάσδεις για την Εθνική μας Ομάδα, κρατώντας το 0-0 στο 45'