Γερμανία – Ελλάδα ανάλυση: Οι σούπερ σταρ Τζόλης – Καρέτσας και η «υπογραφή» του Κουρμπέλη

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έριξε… βόμβα στο Nations League, με το διπλό με 1-0 στην έδρα της Γερμανίας και φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας στο δεύτερο όμιλο της League A. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Με μία φοβερή εμφάνιση μέσα στη Γερμανία, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας “άλωσε” το Άουγκσμπουργκ και έδειξε τα… δόντια της ενόψει της συνέχειας του Nations League, όπου πλέον “βλέπει” πρόκριση στα προημιτελικά της League A του Nations League.

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Το γκολ του Κουρμπέλη στο 74′ μάλιστα, επιβράβευσε τη φοβερή εμφάνιση της “γαλανόλευκης” και έστειλε… μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τη νίκη επί των “πανίσχυρων” Γερμανών του Γιούργκεν Κλοπ.

Το δίδυμο που… τρομάζει

Η Ελλάδα εμφανίστηκε όμως στη Γερμανία με πλούσιο ταλέντο και έδειξε ότι δεν βρίσκεται πίσω σε ποιότητα πια, ακόμη και από ομάδες όπως τα “Πάντσερ”, αφού διαθέτει παίκτες παγκόσμιας κλάσης.

Ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι πλέον ένα “δίδυμο” εξτρέμ, που θα μπορούσε να έχει θέση σχεδόν σε κάθε εθνική ομάδα και το απέδειξε κόντρα στη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.

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Οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν “πηγή κινδύνου” σε όλο το ματς και από τα πόδια τους πέρασαν σχεδόν όλες οι ευκαιρίες της “γαλανόλευκης”, όπως και το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, που “έγραψε” τελικά το 1-0 για την Ελλάδα.

Η «λύτρωση» του Κουρμπέλη

Πριν την έναρξη των αγώνων της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League, ο Δημήτρης Κουρμπέλης αμφισβητήθηκε από πολλούς για την παρουσία του στην ομάδα, επειδή αγωνίζεται πλέον σε χαμηλότερο επίπεδο με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά και στα δύο ματς της “γαλανόλευκης” έδωσε την απάντησή του.

Κόντρα στη Σερβία, ο εκ των αρχηγών της Εθνικής Ελλάδας πάτησε όλο το γήπεδο και είχε απίστευτη ευστοχία στις πάσες του, ενώ κόντρα στη Γερμανία ήρθε από τον πάγκο για να “υπογράψει” το φοβερό διπλό της ομάδας του Γιοβάνοβιτς, με το γκολ του κόντρα στη Γερμανία.

Ο Κουρμπέλης “λύτρωσε” τους συμπαίκτες του, για τη μεγάλη προσπάθεια και τις χαμένες ευκαιρίες απέναντι στα “Πάντσερ”, αλλά και τον εαυτό του κόντρα στους… haters, βάζοντας το όνομά του στην ιστορία του αγώνα.