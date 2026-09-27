Γερμανία – Ελλάδα live για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, με στόχο να παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.