Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, με στόχο να παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Γερμανία – Ελλάδα live για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League
Κίτρινη κάρτα στον Καρέτσα, που διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ
Ο Αντεγιέμι σούταρε από μακριά, αλλά ήταν πολύ άστοχος
Φοβερή ενέργεια του Καρέτσα, που κερδίζει την κίτρινη κάρτα του Μπίσεκ
Έχει ανεβάσει ρυθμούς η Ελλάδα στο ματς και είναι πιο επιθετική στα τελευταία λεπτά
Νωρίτερα η ευκαιρία του Καρέτσα
Ο Καρέτσας έφυγε ωραία στην επίθεση, αλλά δεν έκανε καλή σέντρα και ενώ ο Τετέι είχε ξεφύγει από τους αμυντικούς
Ωραίο ξεμαρκάρισμα και σουτ του Καρέτσα έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια
Η Γερμανία έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα και πιέζει την Εθνική Ελλάδας
Μακρινό σουτ του Κοντέ, η μπάλα λίγο άουτ
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Δαιτητής του αγώνα είναι ο Άγγλος Κρις Κάβανα
Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης και Τετέι
Νίμπελ, Βάγκνομαν, Τα, Μπίσεκ, Μπράουν, Κίμιχ, Ενμέτσα, Αντεγέμι, Κοντέ, Σάντε, Εμπνουταλίμπ
Η Ελλάδα νίκησε με 2-1 στην πρεμιέρα τη Σερβία εκτός έδρας και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά το Ολλανδία - Γερμανία 1-1
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Γερμανία - Ελλάδα για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League
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