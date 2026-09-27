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Αθλητικά

Γερμανία – Ελλάδα live για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League

Μετά τη νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ελλάδας θα ψάξει και την... έκπληξη μέσα στην έδρα της Γερμανίας
Ο Καρέτσας
Nations League
League A
0 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Ο Καρέτσας στο Γερμανία - Ελλάδα (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, με στόχο να παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

22:08 | 27.09.2026
23'

Κίτρινη κάρτα στον Καρέτσα, που διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ

22:04 | 27.09.2026
21'

Ο Αντεγιέμι σούταρε από μακριά, αλλά ήταν πολύ άστοχος

22:04 | 27.09.2026
16'

Φοβερή ενέργεια του Καρέτσα, που κερδίζει την κίτρινη κάρτα του Μπίσεκ

22:02 | 27.09.2026
15'

Έχει ανεβάσει ρυθμούς η Ελλάδα στο ματς και είναι πιο επιθετική στα τελευταία λεπτά

22:02 | 27.09.2026

Νωρίτερα η ευκαιρία του Καρέτσα

 

21:58 | 27.09.2026
21:55 | 27.09.2026
10'

Ο Καρέτσας έφυγε ωραία στην επίθεση, αλλά δεν έκανε καλή σέντρα και ενώ ο Τετέι είχε ξεφύγει από τους αμυντικούς

21:53 | 27.09.2026
8'

Ωραίο ξεμαρκάρισμα και σουτ του Καρέτσα έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια

21:49 | 27.09.2026
6'

Η Γερμανία έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα και πιέζει την Εθνική Ελλάδας

21:48 | 27.09.2026
2'

Μακρινό σουτ του Κοντέ, η μπάλα λίγο άουτ

21:47 | 27.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:46 | 27.09.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

21:46 | 27.09.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

21:42 | 27.09.2026

Δαιτητής του αγώνα είναι ο Άγγλος Κρις Κάβανα

21:37 | 27.09.2026
21:37 | 27.09.2026
Η ενδεκάδα της Ελλάδας


Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης και Τετέι

21:36 | 27.09.2026
Η ενδεκάδα της Γερμανίας


Νίμπελ, Βάγκνομαν, Τα, Μπίσεκ, Μπράουν, Κίμιχ, Ενμέτσα, Αντεγέμι, Κοντέ, Σάντε, Εμπνουταλίμπ 

21:36 | 27.09.2026

Νωρίτερα πάντως και η Ολλανδία πέρασε από τη Σερβία με 2-1, παρά το γκολ του Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ για τους Σέρβους

 

Ο Γιόβιτς
Σερβία – Ολλανδία 1-2: Γκολ ο Γιόβιτς αλλά διπλό για τους Ολλανδούς στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League
Δεύτερη σερί ήττα για τη Σερβία με το ίδιο σκορ, πρώτη νίκη για την Ολλανδία στο δεύτερο όμιλο της League A
21:35 | 27.09.2026

Η Ελλάδα νίκησε με 2-1 στην πρεμιέρα τη Σερβία εκτός έδρας και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά το Ολλανδία - Γερμανία 1-1

21:34 | 27.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Γερμανία - Ελλάδα για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League

21:33 | 27.09.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
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