Γερμανία – Ελλάδα: Στην 23άδα ο Ντόη, έμεινε εκτός ο Κουλιεράκης για την Εθνική

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει σε λίγο (27/09/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να “κόβει” από την 23άδα τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Σε αντίθεση με το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στη Σερβία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τον Ανδρέα Ντόη για την αποστολή του αγώνα της Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να μένει εκτός.

Η “γαλανόλευκη” έχει 26 παίκτες μαζί της σε όλα τα ματς του Nations League, με τρεις από αυτούς να “κόβονται” πριν το ματς και την τριάδα να συμπληρώνουν αυτή τη φορά για την Εθνική μας Ομάδα, οι Κυζιρίδης και Τριάντης.