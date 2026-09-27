Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 101-96: Ο διαστημικός Βεζένκοφ και ο ψυχρός Μοντέρο έδωσαν το Super Cup στους Πειραιώτες σε τελικό θρίλερ

Την κατάκτηση του Super Cup πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε για ακόμα μία φορά δικό της τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ, επικρατώντας πολύ δύσκολα του εξαιρετικού ΠΑΟΚ με 101-96 στον τελικό που διεξήχθη στο κλειστό του Περιστερίου. Το live του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός φάνηκε να τελειώνει νωρίς τον τελικό του Super Cup, όταν ξέφυγε με διψήφιες διαφορές, ωστόσο ο φοβερός ΠΑΟΚ επέστρεψε, έφτασε τους Πειραιώτες στα όριά τους, αλλά δεν χαμογέλασε στο φινάλε, όπως στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό.

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Ο Όσμαν έχασε αυτή τη φορά τα μεγάλα σουτ, ο Μοντέρο δεν έχανε σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα και οι ερυθρόλευκοι έφτασαν στην κατάκτηση του Super Cup με πολύ άγχος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έκανε double-double με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ. Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Μοντέρο με 20 πόντους και ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Οι δύο περιφερειακοί των Πειραιωτών ήταν οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στα κρίσιμα λεπτά.

Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Εντζάι, ο οποίος εντυπωσίασε στο δεύτερο ημίχρονο με 9 πόντους και 6 ριμπάουντ.

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Κορυφαίος των ηττημένων ήταν ο Φόστερ με 18 πόντους. Ο Αμερικανός γκαρντ έβαλε μεγάλα καλάθια στο φινάλε, αλλά δεν ήταν αρκετά για να κάνει ο ΠΑΟΚ την επική ανατροπή.

15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ από τον Όσμαν, 15 πόντους και 8 ριμπάουντ από τον Αλεξάντερ, ενώ ο Καλάθης είχε 11 πόντους και 6 ασίστ.

Αυτό ήταν το 5ο Super Cup που κατέκτησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν σταματάει να συλλέγει τίτλους, σηκώνοντας το τρίτο τρόπαιο τους τελευταίους 4 μήνες.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-17, 50-36, 74-65, 101-96.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ (0/5 σουτ, 5 ασίστ), Βεζένκοβ 25 (6/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 8 (1/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα), Χολ 12 (5/6 δίποντα, 2/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γουορντ 2, Μοντέρο 20 (1/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 9/11 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νετζήπογλου, Εντιάι 9 (4/6 δίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ), Φουρνιέ 19 (7/9 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα)

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Μήτρου-Λονγκ 11 (3/5 τρίποντα), Όσμαν 15 (4/11 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αλεξάντερ 15 (4/5 δίποντα, 7/8 βολές, 8 ριμπάουντ), Περσίδης 10 (2/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Καλάθης 11 (3/9 τρίποντα, 6 ασίστ), Ταϊρί 2, Χάτζινς 11 (3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φόστερ 18 (3/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Μουρ 3

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 25/44 δίποντα, 9/24 τρίποντα, 24/31 βολές, 37 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 14 επιθετικά), 19 ασίστ, 8 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 9 λάθη, 21 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 14/21 δίποντα, 19/46 τρίποντα, 11/17 βολές, 35 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 13 επιθετικά), 22 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 λάθη, 25 φάουλ.