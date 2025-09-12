Γερμανία – Φινλανδία: Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ μαθαίνει αντίπαλο στον μεγάλο ή τον μικρό τελικό του Eurobasket 2025

Η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Φινλανδία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Eurobasket στη «Riga Arena».

Η Γερμανία είναι το απόλυτο φαβορί στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket με τη Φινλανδία, ωστόσο ποιος μπορεί να διαγράψει τη φοβερή Φινλανδία του Μάρκανεν, η οποία έχει πραγματοποιεί τεράστιες εμφανίσεις στο τουρνουά, πετώντας έξω ακόμα και τη Σερβία.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του Ελλάδα – Τουρκία στον μεγάλο τελικό και ο ηττημένος τον αντίστοιχο του δεύτερο ημιτελικού στον μικρό, με φόντο το χάλκινο μετάλλιο.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ 1HD.

Γερμανία και Φινλανδία είχαν συγκρουστεί και στη φάση των ομίλων, με τους Γερμανούς να επικρατούν των Φινλανδών με 91-61 στο Τάμπερε.