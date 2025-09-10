Συμβαίνει τώρα:
Γερμανία – Σλοβενία 99-91: Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 οι Γερμανοί

Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Φινλανδία
REUTERS
99 - 91
ΤΕΛΙΚΟ
REUTERS/Ints Kalnins

Παρακολουθήσατε live τον τελευταίο χρονικά προημιτελικό του Eurobasket ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σλοβενία. Οι Γερμανοί προκρίθηκαν στα ημιτελικά και έκλεισαν ραντεβού με τη Φινλανδία στον δρόμο για την κορυφή της Ευρώπης.

23:10 | 10.09.2025
Καλή συνέχεια από το newsit.gr
23:10 | 10.09.2025
Στα ημιτελικά η Γερμανία, θα βρει τη Φινλανδία την Παρασκευή στον δρόμο για τον τελικό
23:08 | 10.09.2025
Τέλος αγώνα! Γερμανία - Σλοβενία 99-91
23:06 | 10.09.2025
99-91 με συνεχόμενες βολές από τους Γερμανούς
23:06 | 10.09.2025

97-91 μειώνουν οι Σλοβένοι

23:05 | 10.09.2025
Ο Σρέντερ έκανε το 97-89 από τη γραμμή των βολών και τελείωσε το παιχνίδι
23:03 | 10.09.2025
Οι Σλοβένοι έχασαν όλα τα μεγάλα σουτ
23:02 | 10.09.2025
96-89 με 2/2 βολές του Μπόνγκα
23:01 | 10.09.2025
Ένα λεπτό ακόμα, στις βολές ο Μπόνγκα
23:00 | 10.09.2025
94-89 από τον Βάγκνερ
22:59 | 10.09.2025
92-89 με 2/2 βολές του Χρόβατ
22:59 | 10.09.2025
92-87 με 2/2 βολές του Λο
22:58 | 10.09.2025
2:12 ακόμα! Στις βολές ο Λο
22:57 | 10.09.2025

Συνεχόμενα άστοχα σουτ για τις δύο ομάδες

22:55 | 10.09.2025
90-87 με 1/2 βολές του Τάις

Τρία λεπτά ακόμα

22:55 | 10.09.2025
89-87 με 1/2 βολές του Τάις
22:54 | 10.09.2025

88-87 με 1/2 βολές του Ντόντσιτς

22:54 | 10.09.2025
22:53 | 10.09.2025
88-86 απαντάει με νέο τρίποντο ο Σρέντερ
22:52 | 10.09.2025
85-86 με τρίποντη βόμβα του Ντόντσιτς!
22:52 | 10.09.2025

85-83 με κάρφωμα του Όμιτς

22:51 | 10.09.2025
85-81 με 1/2 βολές του Σρέντερ
22:50 | 10.09.2025
84-81 μειώνει ο Ντόντσιτς
22:49 | 10.09.2025
84-79 με 2/2 βολές του Βάγκνερ
22:48 | 10.09.2025
Ο Σρέντερ κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει τη Σλοβενία στο παιχνίδι

Κάκιστο παιχνίδι από τον Γερμανό γκαρντ

22:47 | 10.09.2025
82-79 με 2/2 βολές του Ντόντσιτς - Έξι λεπτά ακόμα
22:47 | 10.09.2025
22:44 | 10.09.2025
Οι Γερμανοί έχουν βρει ψυχολογία και δείχνουν έτοιμοι να τελειώσουν το ματς

Τάιμ άουτ από τη Σλοβενία

22:44 | 10.09.2025

82-77 με τρίποντο του Λο

22:43 | 10.09.2025

79-77 με 1/2 βολές του Κράμπελ

22:43 | 10.09.2025
Επτά λεπτά ακόμα για το φινάλε
22:42 | 10.09.2025

79-76 από τον Τίμαν

22:39 | 10.09.2025
77-76 με 2/2 βολές του Ντόντσιτς

Επέστρεψε αμέσως στο παρκέ ο Σλοβένος

22:39 | 10.09.2025
77-74 με τρίποντη βόμβα του Ομπστ!

Μπροστά οι Γερμανοί με σερί 7-0 μέσα σε ένα λεπτό!

22:37 | 10.09.2025
74-74 ισοφαρίζει ο Λο
22:37 | 10.09.2025
72-74 μειώνει στο καλάθι ο Ντα Σίλβα
22:37 | 10.09.2025
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
22:37 | 10.09.2025
Πρέπελιτς από παντού
22:35 | 10.09.2025
ΤΙ ΕΒΑΛΕΕΕΕΕ Ο ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ! 70-74 με buzzer beater τρίποντο από το κέντρο

Οι Γερμανοί βρίσκουν τρόπο να πλησιάσουν στους 4 πόντους στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου

22:33 | 10.09.2025

67-74 με 2/2 βολές του Βάγκνερ

22:31 | 10.09.2025

65-74 με 1/2 βολές του Όμιτς

22:29 | 10.09.2025
65-73 με 1/2 βολές του Τίμαν
22:29 | 10.09.2025
Τι κάνει η Σλοβενία!

Είναι ικανή να ρίξει τη βόμβα;

22:28 | 10.09.2025
64-73 με νέα τρίποντη βόμβα του Πρέπελιτς από τα 8 μέτρα!
22:27 | 10.09.2025
Στους 29 πόντους ο Ντόντσιτς

Θυμίζουμε ότι παίζει με τέσσερα φάουλ

22:26 | 10.09.2025

64-71 με 2/2 βολές του Ντόντσιτς

22:26 | 10.09.2025
64-68 απαντάει άμεσα ο Τίμαν και με τον ίδιο τρόπο! Τι ματσάρα βλέπουμε
22:26 | 10.09.2025
61-68 με τρίποντη βόμβα του Ντόντσιτς!
22:25 | 10.09.2025

61-65 μειώνουν στους 4 οι Γερμανοί

22:24 | 10.09.2025
59-65 με 2/2 βολές του Πρέπελιτς

Τρία λεπτα ακόμα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου

22:24 | 10.09.2025
59-63

Βάζει και τη βολή ο Γερμανός

22:23 | 10.09.2025
58-63 με καλάθι και φάουλ του Σρέντερ
22:22 | 10.09.2025

56-63 από τον Όμιτς

22:21 | 10.09.2025

56-61 από τον Τίμαν

22:21 | 10.09.2025

54-61 άμεση απάντηση από τον Μούριτς

22:20 | 10.09.2025

54-59 μειώνει ο Τάις

22:19 | 10.09.2025
Ένα σλάλομ του Βάγκνερ
22:16 | 10.09.2025
Ο Ντόντσιτς τα βάζει με όλη τη Γερμανία!

Μυθική εμφάνιση από τον Σλοβένο που παίζει με 4 φάουλ από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους

22:15 | 10.09.2025
52-59 απαντούν οι Σλοβένοι με τον Κράμπελ!

Καταπληκτική εμφάνιση από τη Σλοβενία

22:15 | 10.09.2025

52-57 με τρίποντο του Μπόνγκα στον αιφνιδιασμό

22:13 | 10.09.2025

49-57 από τον Χρόβατ

22:12 | 10.09.2025
49-55 από τον Ντόντσιτς!

Μένει με 4 φάουλ στο παιχνίδι και ότι γίνει!

22:11 | 10.09.2025
Τέταρτο φάουλ για τον Ντόντσιτς! Οι διαιτητές χρεώνουν με επιθετικό φάουλ τον Σλοβένο σταρ
22:10 | 10.09.2025

49-53 από τον Τάις

22:10 | 10.09.2025

47-51 από τον Σρέντερ, απαντάει για το 47-53 ο Χρόβατ

22:04 | 10.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:04 | 10.09.2025
21:55 | 10.09.2025
Τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου

Γερμανία: 11/18 δίποντα, 3/14 τρίποντα, 14/15 βολές, 18 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 6 επιθετικά), 9 ασίστ, 11 φάουλ, 3 λάθη,1 κλέψιμο, 1 μπλοκ.

Σλοβενία: 13/17 δίποντα, 6/22 τρίποντα, 7/9 βολές, 21 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 9 επιθετικά), 10 ασίστ, 11 φάουλ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

21:53 | 10.09.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Γερμανία - Σλοβενία 45-51

Οι Σλοβένοι δείχνουν τα δόντια τους και οι Γερμανοί άρχισαν να αγχώνονται

21:53 | 10.09.2025

45-51 από τον Κράμπελ

21:50 | 10.09.2025

45-49 με 2/2 βολές του Σρέντερ

21:50 | 10.09.2025
43-49 με τρίποντο του Πρέπελιτς από τα 9 μέτρα!

Απίθανη σήμερα η Σλοβενία, τα βρίσκουν σκούρα οι Γερμανοί

21:49 | 10.09.2025

43-46 από τον Βάγκνερ

21:47 | 10.09.2025
41-46 με 2/2 βολές του Ντόντσιτς!

Έφτασε τους 22 πόντους ο Σλοβένος σούπερ σταρ

21:46 | 10.09.2025
Τρίτο φάουλ για τον Ντόντσιτς!

Τεράστιο πρόβλημα για τη Σλοβενία

21:46 | 10.09.2025

41-44 και πάλι από τον ζογκλέρ Ντόντσιτς

21:46 | 10.09.2025

41-42 απαντάει άμεσα ο Μπόνγκα

21:45 | 10.09.2025
39-42 με νέα τρίποντη βόμβα του Ντόντσιτς
21:45 | 10.09.2025

39-39 από τον Σρέντερ

21:44 | 10.09.2025

37-39 με 1/2 βολές του Ντόντσιτς

21:44 | 10.09.2025
37-38 με τρίποντο του Λο
21:39 | 10.09.2025
34-38 με καλάθι και φάουλ του Ντόντσιτς

Χάνει τη βολή ο Σλοβένος

21:39 | 10.09.2025
15'
34-36 με τρίποντη βόμβα του Όμπστ

Γερμανική αντεπίθεση και τάιμ άουτ για τη Σλοβενία

21:37 | 10.09.2025
31-36 με νέο κάρφωμα του Τάις

Ο Γερμανός σέντερ δεν έχει αντίπαλο κάτω από τα καλάθια

21:37 | 10.09.2025

29-36 ξεκολλάει τους Σλοβένους ο Ντόντσιτς

21:36 | 10.09.2025

29-34 με τρομερό κάρφωμα του Βάγκνερ

21:35 | 10.09.2025
Μαγικός Λούκα Ντόντσιτς
21:35 | 10.09.2025
27-34 και πάλι από τον Τάις

 Σημαδεύουν στο ζωγραφιστό οι Γερμανοί

21:34 | 10.09.2025
Η Σλοβενία κρατάει τη διαφορά, αλλά έχει κολλήσει στην επίθεση

Η Γερμανία προσπαθεί να πλησιάσει

21:33 | 10.09.2025

25-34 μειώνει ο Τάις, έπειτα από ασίστ του Βάγκνερ

21:31 | 10.09.2025
Ο Φραντς Βάγκνερ έχει σουτάρει 10 βολές σε 11 αγωνιστικά λεπτά
21:31 | 10.09.2025

23-34 απαντάει με 2/2 βολές ο Βάγκνερ

21:30 | 10.09.2025
21:30 | 10.09.2025

21-34 από τον Κράμπελ

21:28 | 10.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:27 | 10.09.2025
Τα στατιστικά της περιόδου

Γερμανία: 4/8 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 10/11 βολές, 6 ριμπάουντ (4 αμυντικά - 2 επιθετικά), 3 ασίστ, 5 φάουλ, 1 κλέψιμο,  1 μπλοκ Σλοβενία: 8/10 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 4/4 βολές, 13 ριμπάουντ (7 αμυντικά - 6 επιθετικά), 7 ασίστ, 6 φάουλ, 1 λάθος, 1 μπλοκ

21:27 | 10.09.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Γερμανία - Σλοβενία 21-32
21:23 | 10.09.2025

21-32 με 2/2 βολές του Νίκολιτς

21:23 | 10.09.2025
Τάιμ για τη Γερμανία, ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
21:22 | 10.09.2025
21-30 με νέα τρίποντη βόμβα του Πρέπελιτς!
21:22 | 10.09.2025

21-27 από τον Πρέπελιτς

21:21 | 10.09.2025

21-25 με ακόμα δύο βολές του Βάγκνερ

21:20 | 10.09.2025
19-25 με νέα τριποντάρα από τον Ντόντσιτς
21:20 | 10.09.2025

19-22 με 2/2 βολές του Σρέντερ

21:19 | 10.09.2025
Όσο είναι καλά ο σταρ των Λέικερς, η Σλοβενία έχει τύχη στο παιχνίδι
21:19 | 10.09.2025
Και 17-22 με κάρφωμα του Ράντοβιτς

Ασίστ από Ντόντσιτς

21:17 | 10.09.2025
17-20 με απίθανο τρίποντο του Ντόντσιτς!
21:16 | 10.09.2025
Ο Ντόντσιτς κυνηγούσε τόση ώρα τις βολές

17-17 με 2/2 βολές του Σλοβένου

21:16 | 10.09.2025

Ο Σρόντερ απαντάει άμεσα για το 17-15

21:15 | 10.09.2025
Σερί 4-0 από τους Σλοβένους και 15-15
21:12 | 10.09.2025
6'
15-11 με τρίποντο του Ομπστ και τάιμ άουτ από τη Σλοβενία
21:11 | 10.09.2025
Ο Γερμανός σούπερ σταρ δεν σταματάει να πηγαίνει στις βολές στο ξεκίνημα

12-11 και πάλι με 2/2 βολές του Βάγκνερ

21:09 | 10.09.2025

10-11 με 2/2 βολές του Βάγκνερ

21:09 | 10.09.2025

8-9 απαντάει με φοβερό κάρφωμα ο Τάις

21:08 | 10.09.2025

6-9 μπροστά οι Σλοβένοι

21:08 | 10.09.2025

6-7 με 1/2 βολές του Βάγκνερ

21:07 | 10.09.2025
Δεύτερο φάουλ για τον Ντόντσιτς!

Άσχημα τα πράγματα για τη Σλοβενία

21:07 | 10.09.2025

5-7 με τρίποντο του Χρόβατ

21:06 | 10.09.2025

5-4 με κάρφωμα του Βάγκνερ έπειτα από φοβερή γερμανική επίθεση

21:05 | 10.09.2025

3-4 μειώνει η Γερμανία με μία βολή του Ομσπτ

21:05 | 10.09.2025
Τεχνική ποινή στον Ντόντσιτς με το "καλημέρα"

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ εκβίασε ένα φάουλ και ο διαιτητής δεν τον άφησε ατιμώρητο

21:04 | 10.09.2025

2-4 μπροστά η Σλοβενία με ωραία ενέργεια του Ντόντσιτς

21:04 | 10.09.2025

2-2 ισοφαρίζει ο Μούριτς

21:02 | 10.09.2025

2-0 από τον Σρέντερ

21:02 | 10.09.2025
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
20:57 | 10.09.2025

Μικρή καθυστέρηση στο τζάμπολ, καθώς χάλασε το διχτάκι στην μία μπασκέτα και πρέπει να αλλαχθεί

20:56 | 10.09.2025
Ελλάδα, Τουρκία και Φινλανδία οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες των ημιτελικών.

Θα συμπληρώσει το καρέ η Γερμανία;

20:56 | 10.09.2025
Έτσι ξεκινούν οι δύο ομάδες

Σρούντερ, Ομπστ, Βάγκνερ, Μπόνγκα και Τάις στο αρχικό σχήμα της Γερμανίας.

Νίκολιτς, Ντόντσιτς, Χρόβατ, Μούριτς και Κραμπέλι στην πεντάδα της Σλοβενίας.

20:54 | 10.09.2025
20:54 | 10.09.2025
Μεγάλο φαβορί του ζευγαριού είναι η Γερμανία

Η παρέα του Σρόντερ, αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά κόντρα στην ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Φινλανδία

20:53 | 10.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Σλοβενία για τα προημιτελικά του Eurobasket

20:53 | 10.09.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr
