Γερμανία – Σλοβενία live για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Παρακολουθήστε live τον τελευταίο χρονικά προημιτελικό του Eurobasket ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σλοβενία. Μεγάλο φαβορί για πρόκριση στα ημιτελικά είναι οι Γερμανοί.
Μυθική εμφάνιση από τον Σλοβένο που παίζει με 4 φάουλ από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους
Καταπληκτική εμφάνιση από τη Σλοβενία
52-57 με τρίποντο του Μπόνγκα στον αιφνιδιασμό
49-57 από τον Χρόβατ
Μένει με 4 φάουλ στο παιχνίδι και ότι γίνει!
49-53 από τον Τάις
47-51 από τον Σρέντερ, απαντάει για το 47-53 ο Χρόβατ
Γερμανία: 11/18 δίποντα, 3/14 τρίποντα, 14/15 βολές, 18 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 6 επιθετικά), 9 ασίστ, 11 φάουλ, 3 λάθη,1 κλέψιμο, 1 μπλοκ.
Σλοβενία: 13/17 δίποντα, 6/22 τρίποντα, 7/9 βολές, 21 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 9 επιθετικά), 10 ασίστ, 11 φάουλ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ.
Οι Σλοβένοι δείχνουν τα δόντια τους και οι Γερμανοί άρχισαν να αγχώνονται
45-51 από τον Κράμπελ
45-49 με 2/2 βολές του Σρέντερ
Απίθανη σήμερα η Σλοβενία, τα βρίσκουν σκούρα οι Γερμανοί
43-46 από τον Βάγκνερ
Έφτασε τους 22 πόντους ο Σλοβένος σούπερ σταρ
Τεράστιο πρόβλημα για τη Σλοβενία
41-44 και πάλι από τον ζογκλέρ Ντόντσιτς
41-42 απαντάει άμεσα ο Μπόνγκα
39-39 από τον Σρέντερ
37-39 με 1/2 βολές του Ντόντσιτς
Χάνει τη βολή ο Σλοβένος
Γερμανική αντεπίθεση και τάιμ άουτ για τη Σλοβενία
Ο Γερμανός σέντερ δεν έχει αντίπαλο κάτω από τα καλάθια
29-36 ξεκολλάει τους Σλοβένους ο Ντόντσιτς
29-34 με τρομερό κάρφωμα του Βάγκνερ
Σημαδεύουν στο ζωγραφιστό οι Γερμανοί
Η Γερμανία προσπαθεί να πλησιάσει
25-34 μειώνει ο Τάις, έπειτα από ασίστ του Βάγκνερ
23-34 απαντάει με 2/2 βολές ο Βάγκνερ
21-34 από τον Κράμπελ
Γερμανία: 4/8 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 10/11 βολές, 6 ριμπάουντ (4 αμυντικά - 2 επιθετικά), 3 ασίστ, 5 φάουλ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ Σλοβενία: 8/10 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 4/4 βολές, 13 ριμπάουντ (7 αμυντικά - 6 επιθετικά), 7 ασίστ, 6 φάουλ, 1 λάθος, 1 μπλοκ
21-32 με 2/2 βολές του Νίκολιτς
21-27 από τον Πρέπελιτς
21-25 με ακόμα δύο βολές του Βάγκνερ
19-22 με 2/2 βολές του Σρέντερ
Ασίστ από Ντόντσιτς
17-17 με 2/2 βολές του Σλοβένου
Ο Σρόντερ απαντάει άμεσα για το 17-15
12-11 και πάλι με 2/2 βολές του Βάγκνερ
10-11 με 2/2 βολές του Βάγκνερ
8-9 απαντάει με φοβερό κάρφωμα ο Τάις
6-9 μπροστά οι Σλοβένοι
6-7 με 1/2 βολές του Βάγκνερ
Άσχημα τα πράγματα για τη Σλοβενία
5-7 με τρίποντο του Χρόβατ
5-4 με κάρφωμα του Βάγκνερ έπειτα από φοβερή γερμανική επίθεση
3-4 μειώνει η Γερμανία με μία βολή του Ομσπτ
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ εκβίασε ένα φάουλ και ο διαιτητής δεν τον άφησε ατιμώρητο
2-4 μπροστά η Σλοβενία με ωραία ενέργεια του Ντόντσιτς
2-2 ισοφαρίζει ο Μούριτς
2-0 από τον Σρέντερ
Μικρή καθυστέρηση στο τζάμπολ, καθώς χάλασε το διχτάκι στην μία μπασκέτα και πρέπει να αλλαχθεί
Θα συμπληρώσει το καρέ η Γερμανία;
Σρούντερ, Ομπστ, Βάγκνερ, Μπόνγκα και Τάις στο αρχικό σχήμα της Γερμανίας.
Νίκολιτς, Ντόντσιτς, Χρόβατ, Μούριτς και Κραμπέλι στην πεντάδα της Σλοβενίας.
Η παρέα του Σρόντερ, αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά κόντρα στην ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Φινλανδία
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Σλοβενία για τα προημιτελικά του Eurobasket
