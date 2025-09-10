Αθλητικά

Γερμανία – Σλοβενία live για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Φινλανδία
REUTERS
45 - 51
Ημίχρονο
REUTERS/Ints Kalnins

Παρακολουθήστε live τον τελευταίο χρονικά προημιτελικό του Eurobasket ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σλοβενία. Μεγάλο φαβορί για πρόκριση στα ημιτελικά είναι οι Γερμανοί.

22:19 | 10.09.2025
Ένα σλάλομ του Βάγκνερ
22:16 | 10.09.2025
Ο Ντόντσιτς τα βάζει με όλη τη Γερμανία!

Μυθική εμφάνιση από τον Σλοβένο που παίζει με 4 φάουλ από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους

22:15 | 10.09.2025
52-59 απαντούν οι Σλοβένοι με τον Κράμπελ!

Καταπληκτική εμφάνιση από τη Σλοβενία

22:15 | 10.09.2025

52-57 με τρίποντο του Μπόνγκα στον αιφνιδιασμό

22:13 | 10.09.2025

49-57 από τον Χρόβατ

22:12 | 10.09.2025
49-55 από τον Ντόντσιτς!

Μένει με 4 φάουλ στο παιχνίδι και ότι γίνει!

22:11 | 10.09.2025
Τέταρτο φάουλ για τον Ντόντσιτς! Οι διαιτητές χρεώνουν με επιθετικό φάουλ τον Σλοβένο σταρ
22:10 | 10.09.2025

49-53 από τον Τάις

22:10 | 10.09.2025

47-51 από τον Σρέντερ, απαντάει για το 47-53 ο Χρόβατ

22:04 | 10.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:04 | 10.09.2025
21:55 | 10.09.2025
Τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου

Γερμανία: 11/18 δίποντα, 3/14 τρίποντα, 14/15 βολές, 18 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 6 επιθετικά), 9 ασίστ, 11 φάουλ, 3 λάθη,1 κλέψιμο, 1 μπλοκ.

Σλοβενία: 13/17 δίποντα, 6/22 τρίποντα, 7/9 βολές, 21 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 9 επιθετικά), 10 ασίστ, 11 φάουλ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

21:53 | 10.09.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Γερμανία - Σλοβενία 45-51

Οι Σλοβένοι δείχνουν τα δόντια τους και οι Γερμανοί άρχισαν να αγχώνονται

21:53 | 10.09.2025

45-51 από τον Κράμπελ

21:50 | 10.09.2025

45-49 με 2/2 βολές του Σρέντερ

21:50 | 10.09.2025
43-49 με τρίποντο του Πρέπελιτς από τα 9 μέτρα!

Απίθανη σήμερα η Σλοβενία, τα βρίσκουν σκούρα οι Γερμανοί

21:49 | 10.09.2025

43-46 από τον Βάγκνερ

21:47 | 10.09.2025
41-46 με 2/2 βολές του Ντόντσιτς!

Έφτασε τους 22 πόντους ο Σλοβένος σούπερ σταρ

21:46 | 10.09.2025
Τρίτο φάουλ για τον Ντόντσιτς!

Τεράστιο πρόβλημα για τη Σλοβενία

21:46 | 10.09.2025

41-44 και πάλι από τον ζογκλέρ Ντόντσιτς

21:46 | 10.09.2025

41-42 απαντάει άμεσα ο Μπόνγκα

21:45 | 10.09.2025
39-42 με νέα τρίποντη βόμβα του Ντόντσιτς
21:45 | 10.09.2025

39-39 από τον Σρέντερ

21:44 | 10.09.2025

37-39 με 1/2 βολές του Ντόντσιτς

21:44 | 10.09.2025
37-38 με τρίποντο του Λο
21:39 | 10.09.2025
34-38 με καλάθι και φάουλ του Ντόντσιτς

Χάνει τη βολή ο Σλοβένος

21:39 | 10.09.2025
15'
34-36 με τρίποντη βόμβα του Όμπστ

Γερμανική αντεπίθεση και τάιμ άουτ για τη Σλοβενία

21:37 | 10.09.2025
31-36 με νέο κάρφωμα του Τάις

Ο Γερμανός σέντερ δεν έχει αντίπαλο κάτω από τα καλάθια

21:37 | 10.09.2025

29-36 ξεκολλάει τους Σλοβένους ο Ντόντσιτς

21:36 | 10.09.2025

29-34 με τρομερό κάρφωμα του Βάγκνερ

21:35 | 10.09.2025
Μαγικός Λούκα Ντόντσιτς
21:35 | 10.09.2025
27-34 και πάλι από τον Τάις

 Σημαδεύουν στο ζωγραφιστό οι Γερμανοί

21:34 | 10.09.2025
Η Σλοβενία κρατάει τη διαφορά, αλλά έχει κολλήσει στην επίθεση

Η Γερμανία προσπαθεί να πλησιάσει

21:33 | 10.09.2025

25-34 μειώνει ο Τάις, έπειτα από ασίστ του Βάγκνερ

21:31 | 10.09.2025
Ο Φραντς Βάγκνερ έχει σουτάρει 10 βολές σε 11 αγωνιστικά λεπτά
21:31 | 10.09.2025

23-34 απαντάει με 2/2 βολές ο Βάγκνερ

21:30 | 10.09.2025
21:30 | 10.09.2025

21-34 από τον Κράμπελ

21:28 | 10.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:27 | 10.09.2025
Τα στατιστικά της περιόδου

Γερμανία: 4/8 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 10/11 βολές, 6 ριμπάουντ (4 αμυντικά - 2 επιθετικά), 3 ασίστ, 5 φάουλ, 1 κλέψιμο,  1 μπλοκ Σλοβενία: 8/10 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 4/4 βολές, 13 ριμπάουντ (7 αμυντικά - 6 επιθετικά), 7 ασίστ, 6 φάουλ, 1 λάθος, 1 μπλοκ

21:27 | 10.09.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Γερμανία - Σλοβενία 21-32
21:23 | 10.09.2025

21-32 με 2/2 βολές του Νίκολιτς

21:23 | 10.09.2025
Τάιμ για τη Γερμανία, ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
21:22 | 10.09.2025
21-30 με νέα τρίποντη βόμβα του Πρέπελιτς!
21:22 | 10.09.2025

21-27 από τον Πρέπελιτς

21:21 | 10.09.2025

21-25 με ακόμα δύο βολές του Βάγκνερ

21:20 | 10.09.2025
19-25 με νέα τριποντάρα από τον Ντόντσιτς
21:20 | 10.09.2025

19-22 με 2/2 βολές του Σρέντερ

21:19 | 10.09.2025
Όσο είναι καλά ο σταρ των Λέικερς, η Σλοβενία έχει τύχη στο παιχνίδι
21:19 | 10.09.2025
Και 17-22 με κάρφωμα του Ράντοβιτς

Ασίστ από Ντόντσιτς

21:17 | 10.09.2025
17-20 με απίθανο τρίποντο του Ντόντσιτς!
21:16 | 10.09.2025
Ο Ντόντσιτς κυνηγούσε τόση ώρα τις βολές

17-17 με 2/2 βολές του Σλοβένου

21:16 | 10.09.2025

Ο Σρόντερ απαντάει άμεσα για το 17-15

21:15 | 10.09.2025
Σερί 4-0 από τους Σλοβένους και 15-15
21:12 | 10.09.2025
6'
15-11 με τρίποντο του Ομπστ και τάιμ άουτ από τη Σλοβενία
21:11 | 10.09.2025
Ο Γερμανός σούπερ σταρ δεν σταματάει να πηγαίνει στις βολές στο ξεκίνημα

12-11 και πάλι με 2/2 βολές του Βάγκνερ

21:09 | 10.09.2025

10-11 με 2/2 βολές του Βάγκνερ

21:09 | 10.09.2025

8-9 απαντάει με φοβερό κάρφωμα ο Τάις

21:08 | 10.09.2025

6-9 μπροστά οι Σλοβένοι

21:08 | 10.09.2025

6-7 με 1/2 βολές του Βάγκνερ

21:07 | 10.09.2025
Δεύτερο φάουλ για τον Ντόντσιτς!

Άσχημα τα πράγματα για τη Σλοβενία

21:07 | 10.09.2025

5-7 με τρίποντο του Χρόβατ

21:06 | 10.09.2025

5-4 με κάρφωμα του Βάγκνερ έπειτα από φοβερή γερμανική επίθεση

21:05 | 10.09.2025

3-4 μειώνει η Γερμανία με μία βολή του Ομσπτ

21:05 | 10.09.2025
Τεχνική ποινή στον Ντόντσιτς με το "καλημέρα"

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ εκβίασε ένα φάουλ και ο διαιτητής δεν τον άφησε ατιμώρητο

21:04 | 10.09.2025

2-4 μπροστά η Σλοβενία με ωραία ενέργεια του Ντόντσιτς

21:04 | 10.09.2025

2-2 ισοφαρίζει ο Μούριτς

21:02 | 10.09.2025

2-0 από τον Σρέντερ

21:02 | 10.09.2025
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
20:57 | 10.09.2025

Μικρή καθυστέρηση στο τζάμπολ, καθώς χάλασε το διχτάκι στην μία μπασκέτα και πρέπει να αλλαχθεί

20:56 | 10.09.2025
Ελλάδα, Τουρκία και Φινλανδία οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες των ημιτελικών.

Θα συμπληρώσει το καρέ η Γερμανία;

20:56 | 10.09.2025
Έτσι ξεκινούν οι δύο ομάδες

Σρούντερ, Ομπστ, Βάγκνερ, Μπόνγκα και Τάις στο αρχικό σχήμα της Γερμανίας.

Νίκολιτς, Ντόντσιτς, Χρόβατ, Μούριτς και Κραμπέλι στην πεντάδα της Σλοβενίας.

20:54 | 10.09.2025
20:54 | 10.09.2025
Μεγάλο φαβορί του ζευγαριού είναι η Γερμανία

Η παρέα του Σρόντερ, αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά κόντρα στην ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Φινλανδία

20:53 | 10.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Σλοβενία για τα προημιτελικά του Eurobasket

20:53 | 10.09.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr
