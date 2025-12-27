Αθλητικά

Γιακουμάκης: «Η Ατλέτικο Μινέιρο δίνει 5,5 εκατομμύρια ευρώ στην Κρουζ Αζούλ» γράφουν για τον επιθετικό του ΠΑΟΚ

Το όνομα του επιθετικού του ΠΑΟΚ παραμένει σε δημοσιεύματα πέρα από τον Ατλαντικό
Ο Γιακουμάκης πανηγυρίζει (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Γιακουμάκης πανηγυρίζει (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η «σεναριολογία» για το ποδοσφαιρικό μέλλον του Γιώργου Γιακουμάκη συνεχίζεται. Ο Έλληνας φορ επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ αλλά τα δημοσιεύματα πέρα από τον Ατλαντικό τον βάζουν στο «στόχαστρο» ομάδων που φέρονται να προσεγγίζουν την Κρουζ Αζούλ (ομάδα στην οποία ανήκει).

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο από τη Βραζιλία, η Ατλέτικο Μινέιρο κατέθεσε πρόταση στην Κρουζ Αζούλ για τον Γιώργο Γιακουμάκη που φτάνει τα 6.5 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 5.5 εκατομμύρια ευρώ).

Ο Γιακουμάκης αγωνίζεται δανεικός στον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον Μέρλο δεν θα αποτελούσε εμπόδιο στην ολοκλήρωση της μετεγγραφής του Γιακουμάκη, ο δανεισμός του στους Θεσσαλονικείς, σε περίπτωση που ο 31χρονος επιθετικός επιθυμούσε να… μετακομίσει στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.

Να σημειωθεί πάντως πως ο ΠΑΟΚ έχει ρήτρα πέντε εκατομμυρίων ευρώ, στο deal με την Κρουζ Αζούλ, για την απόκτηση του παίκτη.

Στο διάστημα που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, ο Γιακουμάκης έχει πολύ καλή απόδοση, σκοράροντας 9 γκολ σε 20 αγώνες

